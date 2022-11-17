Найден радикальный способ спасать людей от печали после измен

Врач-психиатр Ален Брюне из канадского Университета Макгила, к которому частенько ходили залечить душевные травмы после измены, решил лечить разбитые сердца так же, как поехавшую после боевых действий психику. Он отобрал 55 смельчаков, готовых к экспериментам, и попросил в деталях рассказать о пережитых испытаниях. Но был и секрет: перед сеансом психотерапии они принимали лекарства, которые назначают при мигренях и приступах тревоги.

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При этом кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников отметил, что любовная травма и ПТСР совсем не похожи. Ведь в боевых действиях человек попадает в ситуацию, которая угрожает его жизни. У него острый стресс, который приправляют навязчивые воспоминания о событии. В этом случае организм задействует все ресурсы, и человек может истощить свои силы. А вот измена относится к такому роду психологических сложностей, как скорбь от потери чего-то важного и ценного.

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«Перепроживание сложных событий и чувств должно проходить под контролем психотерапевта, специалиста, который понимает, что в какой-то момент состояние человека может ухудшиться. Поэтому перепроживание травмы просто под препаратом, без сопровождения специалиста, на мой взгляд, неэтично», — уточнил эксперт.

По словам Банникова, препараты часто применяют для лечения травм в психотерапии, потому что они обладают успокаивающим воздействием и помогают человеку раскрыться, облегчают момент соприкосновения со сложными чувствами. Но только при помощи таблеток травму исцелить невозможно, даже если она была лёгкой. А то, что канадскому коллеге удалось исцелить душевные раны всего за пять сеансов, — всего лишь совпадение.

Конечно, кому бы не хотелось сразу завести идеальные и долговечные отношения. Ведь после череды разочарований у многих появляется вопрос: «А что со мной не так?» Но он в корне неправильный, считают психологи. Нужно менять подход к самооценке и запомнить небольшие лайфхаки, чтобы выстроить по-настоящему доверительные и крепкие отношения. Потому что в первую очередь нужно начать с себя.