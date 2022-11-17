Психологи выяснили, что толкает людей к садомазохизму

Психологи из Нью-Йоркского университета установили, что пережившие насилие в детстве люди более склонны к садомазохизму. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Sexologies.
Развитие сексуальности начинается в раннем детстве и имеет жизненно важное значение для сексуального развития на протяжении всей жизни. Однако на этот процесс могут повлиять различные события, например, насилие. "Настоящее исследование было направлено на изучение связей между тремя типами жестокого обращения в детстве – психологическим, физическим и сексуальным – с садомазохистскими тенденциями у взрослых", – отметили ученые.
В исследовании приняли участие 1219 добровольцев, которые прошли онлайн-опрос о психологическом, сексуальном и физическом насилии в детстве, а также их сексуальных предпочтениях. Опрос показал, что жестокое обращение в детстве, особенно сексуальное, усиливает садомазохистские наклонности. Причем подвергшиеся насилию мужчины проявляли больше садистских предпочтений, а женщины - больше мазохистских.