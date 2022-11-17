Раскрыты черты характера, которые негативно влияют на память

Психологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что тревожные люди чаще испытывают проблемы с памятью. Работа ученых опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

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Так, в исследовании приняли участие 33 тысячи человек в возрасте от 16 до 55 лет. Каждый из них прошел анкетирование для определения черт личности и тесты для оценки памяти.

На основе этого специалисты установили, что во всех возрастных группах экстраверты лучше справлялись с тестами на память, в то время как пессимисты, тревожные и закрытые люди хуже.