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2 часа назад

Раскрыты черты характера, которые негативно влияют на память

Мария Иглина

Психологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что тревожные люди чаще испытывают проблемы с памятью. Работа ученых опубликована в журнале Personality and Individual Differences.

Раскрыты черты характера, которые негативно влияют на память
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, в исследовании приняли участие 33 тысячи человек в возрасте от 16 до 55 лет. Каждый из них прошел анкетирование для определения черт личности и тесты для оценки памяти.

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На основе этого специалисты установили, что во всех возрастных группах экстраверты лучше справлялись с тестами на память, в то время как пессимисты, тревожные и закрытые люди хуже.

Чтобы повысить когнитивные способности, ученые рекомендуют чаще принимать участие в культурных и физических мероприятиях, а также чаще контактировать с людьми.

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Психология,
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