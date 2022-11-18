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2 часа назад

Американские психологи выяснили, что склонность к садомазохизму закладывается в детстве

runews24.ru

Психологи из Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что причины склонности людей к садомазохизму нужно искать в детстве.

Психологи выяснили, что склонность к садомазохизму закладывается в детстве
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалистов, основы сексуальности закладываются в раннем детстве. Именно детские переживания и представления затем оказывают влияние на сексуальное поведение взрослых в течение всей жизни.

На становление сексуальности влияет множество факторов, том числе и насилие.

Чтобы выяснить это, психологи провели анкетирование, в котором участвовали 1200 добровольцев, мужчин и женщин.

Респонденты ответили на вопросы о пережитых в детстве физическом, психологическом и сексуальном давлении, а также о своих сексуальных привычках и склонностях во взрослом возрасте.

Анализ анкет показал, что пережитая в детстве жестокость усиливает склонность к садомазохизму во взрослом возрасте. При этом ученые отметили, что мужчины, пережившие насилие в юном возрасте, чаще проявляют склонность к садизму, а женщины, наоборот, к мазохизму.

Психология,
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