Психологи выяснили, что склонность к садомазохизму закладывается в детстве

Психологи из Нью-Йоркского университета провели исследование и выяснили, что причины склонности людей к садомазохизму нужно искать в детстве.
По словам специалистов, основы сексуальности закладываются в раннем детстве. Именно детские переживания и представления затем оказывают влияние на сексуальное поведение взрослых в течение всей жизни.
На становление сексуальности влияет множество факторов, том числе и насилие.
Чтобы выяснить это, психологи провели анкетирование, в котором участвовали 1200 добровольцев, мужчин и женщин.
Респонденты ответили на вопросы о пережитых в детстве физическом, психологическом и сексуальном давлении, а также о своих сексуальных привычках и склонностях во взрослом возрасте.
Анализ анкет показал, что пережитая в детстве жестокость усиливает склонность к садомазохизму во взрослом возрасте. При этом ученые отметили, что мужчины, пережившие насилие в юном возрасте, чаще проявляют склонность к садизму, а женщины, наоборот, к мазохизму.