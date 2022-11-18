Психолог рассказала об особенностях общения со взрослыми и детьми с РАС

Специалист указала, что у каждого человека с РАС присутствует свой набор симптомов, который затрудняет их общение с родителями, близкими и чужими людьми. Есть рекомендации, которые помогут наладить взаимодействие с такими взрослыми и детьми. А также лучше помнить об ошибках, которые могут такому взаимодействию помешать – и не совершать их.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Об этом рассказала Анна Рязанова, психолог психотерапевтического проекта для родителей детей с особенностями развития «Такой как мы» сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского. Специалист перечислила особенности людей с РАС, о которых необходимо помнить, устанавливая с ними контакт.

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Такие взрослые и дети избегают зрительного контакта – как правило, в глаза собеседнику они не смотрят. При общении с ними может сложится впечатление, что они вас не слышат. Как правило, люди с РАС мало говорят или не говорят вообще из-за задержки речевого развития. У них может наблюдаться задержка умственного или психического развития, также для них характерны особенности в питании и сверхчувствительная система пищеварения.

Каких ошибок следует избегать, общаясь с людьми с РАС?

Помните, если ребёнок или взрослый не отвечает на ваши слова, это не значит, что он не слышит. Поэтому будьте внимательны и не обсуждайте его таким образом, будто его в комнате нет. Не нужно говорить: «он ведёт себя странно», «он не смотрит в глаза» и так далее. Никаких оценочных мнений: люди с РАС обладают гиперчувствительной психикой, всё, что говориться в их присутствии, откладывается у них в голове и влияет на реабилитационные процессы.

Нельзя давить на таких людей, требовать от них, чтобы они слушали или смотрели в глаза. На самом деле, говорит Анна Рязанова, аутичный собеседник всегда реагирует на внутренний искренний импульс к общению. Не нужно пытаться громче говорить или кричать, чтобы привлечь его внимание. Наоборот, взрослый или ребёнок с РАС скорее даст обратную связь на спокойную речь, если почувствует, что собеседник к нему искренне расположен, испытывает к нему нежность и сострадание.

Если попытаться включиться в игру, которой занят ребёнок – это не всегда приведёт к успеху, потому что люди с расстройствами аутистического спектра часто хотят делать то, что они делают, в одиночестве. Но если предложить им общение, предполагающие деликатные, аккуратные взаимодействия – например, поглаживания по руке, обратную связь можно получить. Аутичному собеседнику важно ощущать, что вы его чувствуете – вы и должны чувствовать, отслеживать его внутреннюю готовность коснуться вас рукой – так «тонко» человек и выводится на внешний контакт с миром.

Коммуникация с людьми с РАС – это больше внутренний труд. «Если хочешь общаться с аутистом, думай как аутист, действуй как аутист, ешь как аутист. Нужно понять таких людей. Но это невозможно, пока ты не научишься их чувствовать. Каждый аутичный человек – бездна своих собственных реакций, мироощущений, граней мировосприятия», - говорит Анна.