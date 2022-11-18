6 советов, которые не стоит давать даже из лучших побуждений

Вы рискуете нарваться на агрессию или потерять близкого человека.
Иногда каждому хочется дать близкому человеку или другу, как нам кажется, бесценный совет, который мог бы исправить ситуацию, помочь выкарабкаться из тяжелого положения. Но психологи считают, что именно в этот момент, надо наступить на горло собственной песне и промолчать.
Непрошенные советы, особенно из перечисленных, могут разрушить отношения и навредить обоим сторонам.
Возможно, вы правы, а всем окружающим очевидно, что рядом с девушкой совсем не достойный мужчина. Но пока она влюблена и не решила самостоятельно двигаться дальше без него, такие советы воспринимаются, как оскорбление. Больше вас не позовут в гости, ведь подруга или родственница будет знать, что вы недолюбливаете ее избранника.
Стоит ли говорить, что это крайне бестактно, решать, когда и кому строить отношения. Возможно, ваши близкие не собираются связывать себя узами брака, а может, стремиться создать семью, но подходящего человека все нет. Давай подобный совет вы рискуете сделать больно или наткнуться на весьма агрессивный ответ.
В списке бестактных, странных советов этот на первом месте. Тема репродуктивного насилия сейчас остра, как никогда: женщина может сознательно отказываться от продолжения рода или столкнуться с проблемами. Такие советы ранят, кажутся неуместными в любой ситуации. Если вы не планируете создавать семью с тем, кому предлагаете подобное, лучше промолчать.
Существует универсальное правило, касающиеся всех советов о внешности: если то, о чем вы говорите, невозможно исправить за 30 секунд — растрепавшиеся волосы, помада на зубах или перевернутая юбка, об этом нужно молчать. Помните, что отношения с телом — дело лишь самого человека. А в любом можно найти изъяны, поэтому не обижайтесь, если в ответ услышите, что с таким носом неплохо было бы посетить кабинет хирурга.
То, что вам кажется странным хобби, для кого-то — дело всей жизни. Не стоит загонять окружающих в ваш шаблон мышления, ведь и им может не нравиться такой образ жизни, а 8 часов в офисе ежедневно казаться настоящей пыткой.
То, что относится к вопросам вкуса, не может иметь оценочной и абсолютной реакции: старайтесь не навязывать собственные предпочтения, а предложить их, как альтернативу. Возможно, они отлично дополнят плейлист или книжную полку близкого человека.