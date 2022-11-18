6 советов, которые не стоит давать даже из лучших побуждений

Вы рискуете нарваться на агрессию или потерять близкого человека.

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Иногда каждому хочется дать близкому человеку или другу, как нам кажется, бесценный совет, который мог бы исправить ситуацию, помочь выкарабкаться из тяжелого положения. Но психологи считают, что именно в этот момент, надо наступить на горло собственной песне и промолчать.

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Непрошенные советы, особенно из перечисленных, могут разрушить отношения и навредить обоим сторонам.

Брось его, он тебя недостоин!

Возможно, вы правы, а всем окружающим очевидно, что рядом с девушкой совсем не достойный мужчина. Но пока она влюблена и не решила самостоятельно двигаться дальше без него, такие советы воспринимаются, как оскорбление. Больше вас не позовут в гости, ведь подруга или родственница будет знать, что вы недолюбливаете ее избранника.

Тебе пора выйти замуж/жениться

Стоит ли говорить, что это крайне бестактно, решать, когда и кому строить отношения. Возможно, ваши близкие не собираются связывать себя узами брака, а может, стремиться создать семью, но подходящего человека все нет. Давай подобный совет вы рискуете сделать больно или наткнуться на весьма агрессивный ответ.

Вам пора малыша родить

В списке бестактных, странных советов этот на первом месте. Тема репродуктивного насилия сейчас остра, как никогда: женщина может сознательно отказываться от продолжения рода или столкнуться с проблемами. Такие советы ранят, кажутся неуместными в любой ситуации. Если вы не планируете создавать семью с тем, кому предлагаете подобное, лучше промолчать.

Тебе стоит заняться спортом

Существует универсальное правило, касающиеся всех советов о внешности: если то, о чем вы говорите, невозможно исправить за 30 секунд — растрепавшиеся волосы, помада на зубах или перевернутая юбка, об этом нужно молчать. Помните, что отношения с телом — дело лишь самого человека. А в любом можно найти изъяны, поэтому не обижайтесь, если в ответ услышите, что с таким носом неплохо было бы посетить кабинет хирурга.

Тебе пора найти стабильную работу

То, что вам кажется странным хобби, для кого-то — дело всей жизни. Не стоит загонять окружающих в ваш шаблон мышления, ведь и им может не нравиться такой образ жизни, а 8 часов в офисе ежедневно казаться настоящей пыткой.

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