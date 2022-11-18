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52 минуты назад

Небанальные причины, почему вам снятся кошмары

WomanHit.ru

А вы тоже просыпаетесь посреди ночи в холодном поту?

Небанальные причины, почему вам снятся кошмары
Фото: WomanHitWomanHit

Жуткие сны снились, наверное, каждому, но для некоторых людей ночные кошмары становятся чуть ли не нормой. Почему так происходит? Мы решили прояснить этот момент вместе со специалистом.

Лекарства могут оказывать негативное влияние на психику

Вы часто дочитываете инструкцию к препаратам до конца? А ведь во многих описаниях есть пункт, что слишком высокая доза даже обычного антибиотика может привести к расстройству психологического состояния. Ночные кошмары в этом случае — просто цветочки. В запущенных случаях речь идет уже о депрессии или других тяжелых психологических состояниях.

А что вам снилось в детстве?

Психологи часто говорят о том, что наши травмы и тревоги детства никуда не уходят с возрастом. Это может касаться и ночных кошмаров. Некоторые специалисты связывают этот процесс с изменением архитектуры сна, когда каждая из стадий сна проходит с нарушениями, что вызывает страшные образы или ситуации, пока вы находитесь в стадии поверхностного сна.

Хронический стресс

Еще одна причина, почему вы просыпаетесь посреди ночи в поту — затяжной стресс. Вы можете даже не задумываться о том, как перенапряжение может сказываться на качестве ваших сновидений. С помощью кошмаров наш мозг пытается справиться с нагрузкой, которая оказывается слишком большой для нашего сознания. Сюда же можно отнести постоянную тревогу, в этом случае спасением станет своевременное обращение к специалисту.

Психология,
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