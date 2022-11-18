Небанальные причины, почему вам снятся кошмары

А вы тоже просыпаетесь посреди ночи в холодном поту?

Фото: WomanHit WomanHit

Жуткие сны снились, наверное, каждому, но для некоторых людей ночные кошмары становятся чуть ли не нормой. Почему так происходит? Мы решили прояснить этот момент вместе со специалистом.

Лекарства могут оказывать негативное влияние на психику

Вы часто дочитываете инструкцию к препаратам до конца? А ведь во многих описаниях есть пункт, что слишком высокая доза даже обычного антибиотика может привести к расстройству психологического состояния. Ночные кошмары в этом случае — просто цветочки. В запущенных случаях речь идет уже о депрессии или других тяжелых психологических состояниях.

А что вам снилось в детстве?

Психологи часто говорят о том, что наши травмы и тревоги детства никуда не уходят с возрастом. Это может касаться и ночных кошмаров. Некоторые специалисты связывают этот процесс с изменением архитектуры сна, когда каждая из стадий сна проходит с нарушениями, что вызывает страшные образы или ситуации, пока вы находитесь в стадии поверхностного сна.

Хронический стресс