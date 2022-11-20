Время с пользой: чем заняться по пути на работу

Жители мегаполисов тратят по несколько часов, чтобы добраться до работы и вернуться домой. В транспорте многие предпочитают слушать музыку, читать новости, смотреть развлекательные видеоролики или играть в игры. Конечно, отдыхать от работы нужно, но гораздо полезнее уделить это время обучению. Как это сделать – рассказывает директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева.

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Опросы сервиса Работа.ру показывают, что 45% жителей крупных городов в России добираются на работу на общественном транспорте, 19% — на личном автомобиле. Больше всего времени на дорогу уходит у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Так, у москвичей время в пути на общественном транспорте в среднем занимает 46 минут 36 секунд и 36 минут 37 секунд на автомобиле.

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Какие знания можно получить «на ходу»

Освоение новых полезных навыков помогает не только провести время с пользой, но и отвлечься от дел, сэкономить время на занятиях и сделать так, чтобы ежедневные поездки на транспорте оказались незаметными. Для изучения «на ходу» лучше всего выбирать различные микроформаты: небольшие структурированные тексты, подкасты, короткие обучающие ролики. На таком материале проще сконцентрироваться без риска запутаться в изученной информации, если у вас не так много времени. Сегодня многие обучающие материалы на самую разную тематику — от личной эффективности до искусственного интеллекта и ESG — представлены именно в формате микрокурсов. Это короткие ролики, которые сопровождаются заданиями для закрепления изученного материала.

Какие занятия помогут провести время в пути с пользой

Чтение литературы

Самое популярное и проверенное временем занятие — чтение книг. Причем это может быть не только обучающая литература, но и художественная или нон-фикшн. Книги дают новые идеи, мысли и впечатления, которые могут совершенно неожиданно повлиять на работу или повседневную жизнь. У Сбера, например, есть собственная «библиотека» — коллекция бизнес-литературы от ведущих авторов мира. Все книги объединены идеей помочь настроить себя на самосовершенствование и раскрытие внутреннего потенциала. Вот несколько классических примеров: «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана, «Прыгни выше головы» Маршалла Голдсмита.

Просмотр обучающих видео

Чтобы с пользой провести время в дороге, также подойдут обучающие или эдьютейнмент-видео. Например, на образовательном маркетплейсе Edutoria доступен специальный проект «Муза», где пользователь может погрузиться в историю искусств, изучить мировую культуру, найти творческое хобби, а также сделать первые шаги в креативных профессиях. Каждый сможет найти что-то интересное, например, познакомиться с наивным искусством Севера или основами создания аудиовизуальных NFT. В пути можно прослушивать короткие мотивирующие выступления TED Talks, которые охватывают самые различные темы — от новых открытий в сфере науки до историй успеха, и доступны в том числе на русском языке.

Использование геймифицированных приложений

Геймифицированные приложения помогают изучить конкретные сферы знаний (например, иностранные языки), а также развить “мягкие” навыки. В приложениях применяются известные игровые механики — от игровой валюты до полосы прогресса. Пользователь учится на интересных и доступных материалах: аудиокнигах и песнях, видеозаписях или текстах. Так появляется ощущение, что каждое действие приводит к заметному результату, и новые знания приобретаются в игровом формате. Также с помощью игр и онлайн-тренажеров можно повысить финансовую грамотность. Подобные сервисы подходят, чтобы научиться вероятностному и количественному мышлению, принимать финансовые решения в условиях неопределенности и правильно оценивать риски.

Прослушивание аудиолекций и подкастов

Аудиолекции и подкасты подойдут тем, кто ездит на работу на автомобиле. Можно послушать увлекательные лекции биолога Ильи Колмановского или астрофизика Владимир Сурдина. Если хочется послушать что-то ближе к теме личностного и профессионального развития, то в нашем подкасте «О карьере» мы обсуждаем с успешными руководителями и экспертами индустрии, как построить эффективную карьеру и где искать вдохновение.

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