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3 часа назад

Психиатр объяснил, как научиться говорить «нет»

Вечерняя Москва

Не каждый человек способен отказать другим в силу особенностей характера. Как научиться говорить «нет» и отставить свои интересы, «Вечерней Москве» рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Психиатр объяснил, как научиться говорить «нет»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
По его словам, неумение отказывать напрямую связано с типом личности человека. В основном к такому поведению склонны люди:
  • с низкой самооценкой;
  • комплексом неполноценности;
  • тревожностью;
  • неуверенностью в себе;
  • избыточным чувством вины;
  • с чувством излишней ответственности.

— Также не умеют говорить «нет» люди, которые не привыкли отстаивать собственные интересы, — добавил психиатр.

Вилков пояснил, что необходимость отказывать у таких людей вызывает еще большее чувство тревоги:

— Некоторые люди боятся отказывать другим, потому что считают, что это спровоцирует негативную реакцию. Однако это ошибочное мнение. Каждый человек понимает, что мы имеем право на собственную жизнь и интересы, поэтому не ждет всегда однозначно положительной реакции. Люди реагируют на отказ по-разному и не всегда негативно. Одних это может расстроить, а другие воспримут это спокойно, но угодить зачастую очень тяжело, поэтому нужно просто научиться говорить «нет» без последующего чувства вины, — подчеркнул врач.

Специалист рассказал, что постепенно человек может научиться говорить «нет» и противостоять людям, но для этого необходимо провести внутреннюю работу над собой.

— Можно использовать формулы и тренинги на внушение уверенности и спокойствия. Человек может тренироваться говорить «нет» сначала у зеркала самому себе, представляя при этом собеседника с которым требуется говорить. Таким образом, он обыгрывает ситуацию, которая позволяет ему почувствовать себя более уверенным человеком, — объяснил психотерапевт.

Вилков предупредил, что подобный тренинг необходимо отрабатывать в реальности с другими людьми.

— Поначалу могут возникнуть сложности и ощущение дискомфорта, но со временем человек заметит, что люди не реагируют негативно на отказ, и это учит человека говорить «нет», — заключил Вилков.

Психология,
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