Психиатр объяснил, как научиться говорить «нет»

— Некоторые люди боятся отказывать другим, потому что считают, что это спровоцирует негативную реакцию. Однако это ошибочное мнение. Каждый человек понимает, что мы имеем право на собственную жизнь и интересы, поэтому не ждет всегда однозначно положительной реакции. Люди реагируют на отказ по-разному и не всегда негативно. Одних это может расстроить, а другие воспримут это спокойно, но угодить зачастую очень тяжело, поэтому нужно просто научиться говорить «нет» без последующего чувства вины, — подчеркнул врач.