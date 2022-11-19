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2 часа назад

Эксперт объяснила, как часто нужно ходить к психологу

Инвест-Форсайт

Для посещения психолога оптимальные интервалы — это 1–2 раза в неделю, потому что в такие промежутки клиент проводит работу над собой, обдумывает то, что обсуждалось со специалистом на предыдущем сеансе, прорабатывает важные вопросы, которые поднимались на консультации, и т.д. Для классической психотерапии такой график — самый эффективный и оптимальный, считает практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова.

Эксперт объяснила, как часто нужно ходить к психологу
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Количество самих встреч, необходимость длительных консультаций с психологом — это вопрос проблем, имеющихся у человека. Есть такие вопросы, которые можно урегулировать за несколько встреч, а есть сложные проблемы, требующие длительного взаимодействия со специалистом. Бывает и так, что по итогам первоначального обращения клиента вскрываются другие, более глубокие проблемы, которые требуют совершенно другого подхода и долгого периода совместной работы клиента и специалиста, поясняет специалист.

«Самая распространенная схема взаимодействия с психологом — это регулярные встречи один раз в неделю. Если же человек обращается сам за дополнительными консультациями в случае возникновения проблем, то тогда требуется больше времени посвятить этим вопросам. И специалист всегда найдет для этого возможности, так как это нужно для человека, когда он обращается за помощью», — резюмирует Татьяна Сушкова.

Психология,Татьяна Сушкова,
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