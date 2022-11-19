Эксперт объяснила, как часто нужно ходить к психологу

«Самая распространенная схема взаимодействия с психологом — это регулярные встречи один раз в неделю. Если же человек обращается сам за дополнительными консультациями в случае возникновения проблем, то тогда требуется больше времени посвятить этим вопросам. И специалист всегда найдет для этого возможности, так как это нужно для человека, когда он обращается за помощью», — резюмирует Татьяна Сушкова.