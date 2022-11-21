Психиатр рассказала, как справиться с панической атакой

Мало кто знает, но у стрессовых ситуаций есть положительная сторона. Они помогают организму мобилизоваться, адаптировать свои силы для защиты в условиях изменившейся ситуации.

Фото: СОВА СОВА

По словам врача, наиболее выраженным проявлением стресса являются панические атаки. Когда человека настигает приступ, у него учащается сердцебиение, увеличивается потливость, появляется головокружение.

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Специалист добавила:

- Человеку может казаться, что он вот-вот упадет в обморок. Могут появиться слабость, дурнота, онемение и покалывания в теле, приливы жара или холода. Также может наблюдаться сильнейший страх смерти, страх сойти с ума или совершить какой-то неконтролируемый поступок. Сам пациент, особенно столкнувшись с ней впервые, может спутать паническую атаку с сердечным приступом и другими заболеваниями, поэтому если есть сомнения — лучше вызвать скорую.

Казенных отметила, что паническим атакам подвержены молодые люди в возрасте 25-28 лет. Это может случиться из-за эмоциональных потрясений, гормональных перестроек, метеофакторов, чрезмерных физических нагрузок, злоупотребления алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами.

В случае если у кого-то рядом началась паническая атака, нужно в первую очередь не поддаваться панике самому. В такой ситуации очень важен телесный контакт. Если это незнакомый человек, то можно просто взять за руку, погладить по плечу, близкого — обнять. Врач добавила:

- Говорить с человеком важно спокойным, уверенным тоном и короткими фразами: "Скоро все закончится, скоро пройдет. Ты сможешь. Ты сильный. Ты молодец, все нормально. Дыши, давай присядем". Если это случилось в офисе, в коллективе — наверняка у кого-то найдется валерьянка или настойка пустырника. Если нет — можно просто дать леденец и сказать, что это поможет — и действительно, может сработать эффект плацебо.

В целом важно просто быть рядом, не пугаться, постараться поддержать. Кроме того, после приступа нужно спросить, бывало ли такое раньше. Если это произошло впервые, то лучше вызвать скорую или самому доставить человека в больницу для дальнейшего обследования.