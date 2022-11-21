Какие люди чаще уводят чужих партнеров

Психологи из Университета Риеки в Хорватии установили, что склонные к психопатии женщины и недобросовестные мужчины чаще уводят чужих партнеров из отношений.

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Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex Research. В исследовании приняли участие 187 пар, которые состояли в отношениях от 6 месяцев до 18 лет.

Участникам были предоставлены анкеты для измерения своих личностных качеств и партнерских. Участники также рассказали о том, пытались ли они кого-то увести из отношений и был ли этот опыт успешным.