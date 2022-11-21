Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
28 минут назад

Люди с каким типом личности чаще уводят чужих партнеров

Газета.Ru

Психологи из Университета Риеки в Хорватии установили, что склонные к психопатии женщины и недобросовестные мужчины чаще уводят чужих партнеров из отношений.

Какие люди чаще уводят чужих партнеров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование было опубликовано в журнале Journal of Sex Research. В исследовании приняли участие 187 пар, которые состояли в отношениях от 6 месяцев до 18 лет.

Участникам были предоставлены анкеты для измерения своих личностных качеств и партнерских. Участники также рассказали о том, пытались ли они кого-то увести из отношений и был ли этот опыт успешным.

Ученые сопоставили полученные ответы и пришли к выводу, что мужчины с низким уровнем добросовестности и высоким уровнем макиавеллизма (черта личности, основанная на манипулятивности, черствости и безразличии к морали) и открытые, склонные к психопатии женщины чаще успешно уводили чужих партнеров.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители