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1 час назад

Психиатр пояснил, как бороться с паническими атаками

Вечерняя Москваиещё 2

Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о том, что такое панические атаки и что с ними делать.

Психиатр пояснил, как бороться с паническими атаками
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Можно выделить следующие симптомы панической атаки: человек начинает без видимых причин ощущать сильную тревогу, страх. Часто атака начинается внезапно, она достигает максимума в течение нескольких минут и длится по меньшей мере несколько минут.

Лечение, по словам эксперта, включает в себя обучение навыкам психической саморегуляции, например, дыхательным практикам. Часто необходима фармакотерапия, которую врач подбирает индивидуально.

Чем раньше пациент обратится за помощью, тем быстрее будет эффект от терапии, передает ФАН.

Психология,Евгений Кульгавчук,
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