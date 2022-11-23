Психиатр пояснил, как бороться с паническими атаками

Врач-психиатр Евгений Кульгавчук рассказал о том, что такое панические атаки и что с ними делать.

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Можно выделить следующие симптомы панической атаки: человек начинает без видимых причин ощущать сильную тревогу, страх. Часто атака начинается внезапно, она достигает максимума в течение нескольких минут и длится по меньшей мере несколько минут.

Лечение, по словам эксперта, включает в себя обучение навыкам психической саморегуляции, например, дыхательным практикам. Часто необходима фармакотерапия, которую врач подбирает индивидуально.