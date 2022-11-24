Психологи рассказали о причинах шопоголизма

Одним из отличительных признаков современного общества является чрезмерное потребление. О том, какие опасности может таить по сути безобидное желание человека порадовать себя шопингом, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

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Конечно же, сам процесс приобретения товаров имеет массу достоинств для эмоционального состояния. В первую очередь, удовольствие приносит сам процесс выбора и покупки желанной вещи — причем вне зависимости от того, делается это в магазине или виртуально. Также посещение торгово-развлекательных центров может стать своего рода отдыхом для всей семьи.

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— Для кого-то осуществление желания покупать то, чего хочется — вообще стимул упорно работать и хорошо зарабатывать. В общем-то, ничего предосудительного в этом нет, пока совершение покупок не становится самоцелью, — пояснила психолог. Она также рассказала, какие глубинные причины могут скрываться под маской бездумного шопинга.

Эмоциональный дисбаланс

Эмоциональное состояние человека, подверженного страсти покупать все, что понравится, напрямую зависит от удовлетворения этой возможности, а шопинг — основной источник удовольствия. Если есть средства и способы купить что-то не особо нужное, но очень желанное, то шопоголик воодушевлен, радостен и общителен. Если же сделать это по каким-то причинам трудно или в данный момент попросту нельзя, настроение у него портится, он становится раздражительным и агрессивным или апатичным и обидчивым. Именно вынужденный отказ от покупок зачастую становится причиной частых конфликтов в семье, где есть шопоголик. Таком человеку и самому несладко: он буквально не находит себе места, беспокоится, когда же наконец сможет стать счастливым, обретя то, о чем мечтает. Разумеется, сколько ни покупай, счастья это не принесет.

Дефицит внимания и любви

Большинство специалистов, изучающих ониоманию (именно так по-научному называют шопоголизм), полагают, что ее истоки — в недостатке внимания и любви. Причем это может быть как состояние нынешних времен, так и результат пережитого в детстве, когда у ребенка не удовлетворялись базовые потребности. Не секрет, что многие родители, постоянно занятые на работе или вовсе видящие своего ребенка лишь в выходные, чрезмерно балуют его покупками: большим, явно излишним количеством игрушек или, например, сладкого. Да и взрослые порой компенсируют сложности и тяготы жизни покупкой нового платья, очередной сумочки или последней модели смартфона. Такие случаи вполне могут перейти в привычку, да и масштабы этих «утешительных призов» начинают расти.

Повышение самооценки и чувства собственной значимости

Во многом непреодолимому желанию что-либо покупать без необходимости способствуют реалии современности. Способность без проблем приобретать массу вещей, да еще и обязательно демонстрировать это другим — для многих чуть ли не безусловный признак статусности, успешности и... снова счастья. Поэтому порой люди, имеющие пониженную самооценку, искренне считают, что произведут большее впечатление на окружающих, показывая, как свободно могут распоряжаться деньгами и возможностями. Однако увлечение шопингом не всегда имеет цель поразить других — во многом человек пытается самому себе доказать, что он всё может себе позволить. Пусть даже за счет покупки явно бесполезных вещей.

Бегство от скуки

Желание заполнить досуг, скоротать время, заняться хоть чем-то — все перечисленное также может быть поводом для бесцельного хождения по магазинам или домашнего интернет-серфинга. Современные технологии умеют очень заманчиво предлагать — так, допустим, зайдя на одну из виртуальных торговых платформ всего лишь за зубной щеткой, можно целый день провести, рассматривая «все самое лучшее по самым низким ценам». Коварство ониомании как раз в том, что покупки совершаются не из потребности в чем-то, а ради удовольствия от самого процесса покупки. Отдельного внимания в деле усиления зависимости заслуживают скидки и распродажи — к уже имеющейся радости приобретения прибавляются азарт и выброс адреналина. Так для некоторых шопинг практически приравнивается к экстремальным видам спорта.

Заполнение душевного вакуума