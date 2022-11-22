Стоит ли готовиться к встрече Нового года заранее

Психолог Юлия Савинова считает, что в ранней подготовке к новогодним праздникам нет ничего вредного. Специалист советует максимально продлевать новогоднее настроение.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что подготовка к празднику дарит положительные эмоции. По ее словам, если человек ответственно подходит к работе, то подготовка не испортит рабочий настрой.

Эксперт добавила, что новогоднее праздничное настроение не появится за один день, нужно создавать его постепенно.