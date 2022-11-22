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2 часа назад

Стоит ли готовиться к встрече Нового года заранее

Вечерняя Москва

Психолог Юлия Савинова считает, что в ранней подготовке к новогодним праздникам нет ничего вредного. Специалист советует максимально продлевать новогоднее настроение.

Стоит ли готовиться к встрече Нового года заранее
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что подготовка к празднику дарит положительные эмоции. По ее словам, если человек ответственно подходит к работе, то подготовка не испортит рабочий настрой.

Эксперт добавила, что новогоднее праздничное настроение не появится за один день, нужно создавать его постепенно.

— Поэтому не нужно себя винить, если хочется праздника. Это помогает перезагрузиться, — отметила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Психология,
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