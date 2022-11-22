Психолог перечислила симптомы эмоционального выгорания

«Кажется, что эмоциональное выгорание — это про внешние обстоятельства: загруженность, интенсивный ритм жизни, мало отдыха, но выгорание — это отсутствие внутренней опоры в самой себе. Это история из детства. Это внутренняя сила, что я смогу с этим справиться. Когда есть зацикленность на каком-то калорийном продукте, значит организм просит энергии, это один из симптомов выгорания. Часто выгорание в прокрастинации, в откладывании дел. Вроде есть работа, но всячески откладываю задачи до жуткого дедлайна. Более серьёзный синдром — человеку сложно просыпаться с утра. Здесь уже и депрессия может быть, это повод обратиться к психиатру».