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2 часа назад

Психолог перечислила симптомы эмоционального выгорания

Говорит Москва

Среди них тяга к калорийной пище, прокрастинация, а также трудности при подъёме по утрам.

Психолог перечислила симптомы эмоционального выгорания
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала стресс-коуч Ксения Левина.

«Кажется, что эмоциональное выгорание — это про внешние обстоятельства: загруженность, интенсивный ритм жизни, мало отдыха, но выгорание — это отсутствие внутренней опоры в самой себе. Это история из детства. Это внутренняя сила, что я смогу с этим справиться. Когда есть зацикленность на каком-то калорийном продукте, значит организм просит энергии, это один из симптомов выгорания. Часто выгорание в прокрастинации, в откладывании дел. Вроде есть работа, но всячески откладываю задачи до жуткого дедлайна. Более серьёзный синдром — человеку сложно просыпаться с утра. Здесь уже и депрессия может быть, это повод обратиться к психиатру».

Ранее психологи предупредили о стрессе из-за шумных соседей. Это чревато повышенной усталостью, нарушением сна и раздражительностью, сообщила специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина.

Психология,
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