Россиянам назвали способы справиться с выгоранием без врача

Для того, чтобы предотвратить эмоциональное выгорание на работе, нужны хобби, спорт и споры с самим собой, рассказала психиатр Елена Николаева. Способы справиться с этой проблемой без врача она назвала россиянам в беседе с News.ru.

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Николаева указала, что основными признаками эмоционального выгорания на работе являются потеря мотивации и агрессия в ответ на замечания коллег, дружеские советы и даже похвалу. Она предложила сперва разобраться самостоятельно, что является причиной подобных реакций, и «оспорить» свои установки. «Причина чаще всего кроется внутри вас — это укоренившиеся убеждения, засевшие внутри стереотипы, модели поведения. Постарайтесь осознать, что заставляет вас выгорать на работе, самостоятельно, без помощи психиатра и оспорить собственные убеждения», — сказала врач.

Психиатр посоветовала следить, какие именно эмоции «накрывают» при общении с коллегами, касаются они ситуации или конкретного человека. «Сначала очень трудно следовать вновь выработанным установкам. Но через некоторое время вы поймете, что ничего смертельного не произошло», — призвала Николаева.

Кроме того, добавила специалистка, эмоциональное выгорание можно предупредить с помощью хобби, интенсивных занятий спортом и четкого соблюдения распорядка дня.