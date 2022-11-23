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3 часа назад

Как справиться с эмоциональным выгоранием

Газета.Ruиещё 2

Психолог "СМ-Клиника" Диана Лобанова рассказала газете "Известия", как бороться с эмоциональным выгоранием.

Как справиться с эмоциональным выгоранием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она отметила, что эмоциональное выгорание — это состояние нарастающего ментального и физического истощения, возникающее на фоне сильного стресса.

По словам психолога, частые головные боли, нарушение пищевого поведения, желание одиночества, раздражительность, апатия – это симптомы эмоционального выгорания.

Лобанова заявила, что преодолеть это состояние можно, выделив время лично для себя, которое можно потратить на любимые занятия или просто отдохнуть.

Также она рекомендовала начать заниматься любым видом спорта. Помимо прочего, восполнить потраченные эмоциональные ресурсы поможет смена обстановки – на пользу пойдет даже небольшое путешествие.

В период эмоционального выгорания, как отметила специалист, важно записывать в ежедневник свои достижения, за которые можно себя похвалить.

Психология,
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