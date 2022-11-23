Рожу для себя! А что дальше? — мнение и советы психолога

Одним из инстинктов у людей является инстинкт продолжения рода (инстинкт размножения). Потребность передачи генетической информации следующему поколению присуща всему живому. И мы, естественно, не исключение.

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Желание продолжить своё потомство возникает у большинства людей в половозрелом возрасте. Но что, если женщина отказывается от серьёзных отношений с мыслью: «Рожу для себя и мы будем с малышом счастливы»?

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Почему женщина отказывается от серьёзных отношений

Но дело в том, что помимо инстинкта продолжения рода, у нас (людей) есть так называемый иерархический инстинкт, который обусловливает необходимость выстраивания отношений с себе подобными. Причём отношения должны быть при этом уважительными и доверительными.

В обычной жизни происходит примерно так.

Встречаются двое, им хорошо вместе, они испытывают взаимное уважение и доверяют друг другу. Как только каждый понял, что это «моя вторая половина», они создают семью и заводят детей.

То есть, сами того не осознавая, в вопросе деторождения мы следуем за двумя инстинктами сразу. Иерархический — уверенность в партнёре, половой — рожаем от того, в ком уверены.

имеется негативный опыт общения с мужчинами (бросали, изменяли и т. п.);

сестра или близкая подруга развелась и осталась одна с ребёнком;

резко ушёл из жизни или погиб возлюбленный;

отец сильно издевался над ней и другими членами семьи;

мать внушила завышенные требования к будущему избраннику (принц на белом коне) и т.п. А теперь представим следующие ситуации, в которые могла попасть девушка:

Подобные ситуации можно перечислять долго, но их суть сводится к тому, что в итоге пережитого негативного опыта девушка не хочет отношений с мужчинами. Иерархический инстинкт сформировал иерархический страх перед такими отношениями.

Но как же быть с инстинктом продолжения рода? Он же «требует» деторождения, провоцируя депрессии, напрягая психосоматику, вызывая панические атаки и многое другое, пытаясь обратить внимание на необходимость решения главной природной задачи.

Иногда противоречие между «НЕ ХОЧУ отношений» и «НУЖЕН ребёнок» мозг решает простым тезисом: «Рожу для себя!»

Как говорится «и волки сыты, и овцы целы». Чем не идея? Однако, при таких рассуждениях мало кто оценивает возможные негативные последствия.

Если немного включить здравый смысл, то становится очевидным, что вряд ли реализация такой идеи принесёт истинное счастье как женщине, принявшей такое решений, так и самому ребёнку.

Воспитывать детей в принципе сложно, а заниматься воспитанием без участия отца ребёнка ещё сложнее.

Как избавиться от своих страхов?

«Что же делать? Не рожать, что ли?» — спрашивают меня девушки в подобных ситуациях. Мой ответ, как правило, сводится к тому, что лучше сначала решить проблему с иерархическим страхом, решить те проблемы, по причине которых отсутствует желание построить отношения.

Согласитесь, когда рядом человек, на которого вы можете положиться, и беременность, и роды, и воспитание ребёнка будут даваться куда легче.

навешивать ярлыки на остальных мужчин;

прогнозировать будущее в негативных цветах;

считать, что вы непременно разведётесь или вам изменят;

что ваш избранник будет также издеваться над вами и детьми, как это делал ваш отец;

что он однозначно погибнет в автокатастрофе, как ваша первая любовь и т. п. Да, возможно, был негативный опыт, но это не повод:

Если годы идут, время тикает, и вы понимаете, что пора рожать, а подходящих кандидатур на роль супруга нет, то мозг начинает тихо нашёптывать «Рожу для себя».

Остановитесь!

Сместите фокус внимания с этой мысли на те причины, по которым у вас не получается построить долгие, уважительные и доверительные отношения.

Ведь причина вашей ситуации — это нерешённые проблемы прошлого, негативный опыт, отсутствие каких-то навыков понимания себя и других.

Может быть для начала решить их? Тогда не придётся задавать себе этот вопрос: «Может рожу для себя?» Тем более что на сегодняшний день имеются эффективные, научно обоснованные и относительно краткосрочные методы решения подобных проблем.