10 правил этикета, которые помогут в общении с людьми

Этикет - это больше, чем просто знание того, какую вилку использовать. Это проявление уважения к себе и всем остальным.

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В мире, где грубость является обычным явлением, почему бы не выделиться, будучи милым и внимательным? Вот несколько простых жестов социального этикета и хороших манер, которые помогут вам сделать мир вокруг себя лучше.

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Не звоните кому-то более двух раз подряд. Если они не отвечают на телефонные звонки, предположите, что у них важное дело. Не будьте слишком надоедливыми: вам почти наверняка перезвонят, когда увидят пропущенный звонок.

Никогда не заказывайте дорогое блюдо из меню, когда кто-то угощает вас обедом или ужином. Это самое лучшее чувство в мире, когда кто-то угощает тебя ужином или обедом. Никогда не принимайте это как должное, заказывая самое дорогое блюдо в меню. Будьте благодарны и просто позвольте событиям развиваться естественным образом.

Не задавайте неудобных вопросов. Никогда не задавайте некорректных вопросов, которые могут поставить собеседника в неловкое положение. Вместо этого говорите комплименты или просто помолчите, если вам нечего сказать положительного.

Всегда придерживайте дверь для человека, идущего за вами. Не имеет значения, мужчина это или женщина, старший или младший. Вам не будет тяжело, если проявляете доброту к другим людям. Быть хорошим человеком ничего не стоит.

Вовремя возвращайте долги. Верните деньги, которые вы заняли, еще до того, как человек, у которого вы их заняли, вспомнит или попросит их. Это демонстрирует вашу честность и характер. То же самое относится ко всему остальному, что вы позаимствовали у других.

Благодарите за помощь. Говорите “спасибо”, когда кто-то помогает вам. Это мотивирует человека достигать большего и демонстрирует благодарность. Отсутствие "спасибо" может помешать человеку помогать вам в будущем. Искреннее выражение благодарности может украсить чей-то день.

Никогда не комментируйте чей-либо вес. Многим людям неприятно, когда обсуждают их внешность. Вы не можете знать, что происходит в их жизни, из-за чего они набирают вес. У них могли быть проблемы со здоровьем, которые способствовали увеличению их веса. Несмотря на это, они будут говорить о похудении, если захотят.

Занимайтесь своим делом. Держитесь подальше от того, что не касается вас напрямую. Если человек захочет что-то с вами обсудить или узнать ваше мнение по какому-то вопросу, он спросит сам. В противном случае, интерес к делам других людей не принесет вам пользы.

Не залезайте в чужой телефон. Когда кто-то показывает вам фотографию на своем телефоне, не проводите пальцем влево или вправо Конфиденциальность ценна. Вы никогда не знаете, что произойдет дальше, когда вы проводите пальцем. Просто будьте благодарны, когда кто-то предоставляет вам доступ к своему телефону.