Как бедность влияет на горизонт планирования

Каждый год в мире выходят десятки материалов о том, как стать успешным и богатым: рекомендации по управлению личными финансами, подборки самых актуальных и прибыльных профессий, инструкции для начинающих инвесторов и, конечно же, истории успеха. Так почему же несмотря на огромное количество информации миру не удалось победить бедность? Одна из причин — особенности мышления и планирования людей с низким доходом. Разбираемся, как низкий уровень доходов влияет на отношение людей к будущему и как это изменить.

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Что такое «бедное мышление»?

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Эту формулировку часто можно услышать из уст астрологов, которые говорят о том, что деньги нужно «благодарить и преумножать через мышление и аффирмации». Эти же авторы говорят, что стремление к покупке дешевых вещей и нестремление вкладываться в себя «забивает финансовый канал». Расслабьтесь, это не так работает, благополучие не придет с покупкой нового смартфона. Ученые доказали, что все работает ровно наоборот.

Термин «бедное мышление» (или скорее «дефицитное» от «scarcity mindset») действительно существует — в 2015 году группа ученых опубликовала статью о том, как финансовое благополучие влияет на процесс принятия решений у групп с разным доходом. Исследователи провели эксперименты, разделив людей на группы с ограниченными ресурсами и группы с достаточно высоким доходом. Им предложили решить гипотетическую финансовую задачу, например, выбрать, как и где починить машину или купить продукты. Одним участникам мысленного эксперимента был предложен условный бюджет в 1500 долларов, а другим — в 150. Участники групп с более низким доходом, продемонстрировали схожие модели принятия решений — их и назвали «мышлением дефицита». Те, кто придерживался установки на дефицит, с большей вероятностью сравнивали стоимости двух вариантов и взвешивали альтернативные издержки того или иного действия, чтобы выбрать наиболее выгодное.

Ученые отметили, что «в условиях дефицита люди сосредотачиваются на насущных потребностях и признают компромиссы, которые должны быть сделаны с учетом этих потребностей». То есть готовы пожертвовать качеством приобретаемых товаров ради более низкой стоимости или отказаться от ряда практик из-за слишком высоких сопутствующих издержек (например, от похода в кафе с друзьями, чтобы не оплачивать проезд в 2 стороны, покупку напитков и еды и т. д.). Такой результат говорит о том, что условия бедности могут создавать дефицитное мышление, а не наоборот, когда мышление приводит к бедности.

Но тут все не так однозначно. Хотя исследователи обнаружили, что люди с низким доходом ведут себя более рационально с экономической точки зрения, также были найдены доказательства того, что низкие доходы негативно влияют на когнитивные способности. В то время как бедные люди на самом деле принимают разумные решения, например, при покупке продуктов, другие исследования показали, что в периоды нехватки денег люди хуже справляются с абстрактным мышлением, планированием и выполнением других сложных когнитивных задач.

Эльдар Шафир, один из авторов исследования, сравнивает такой фокус внимания с туннельным видением, когда сиюминутные проблемы с ресурсами видны и занимают центральное место, но некоторые долгосрочные и важные проблемы отодвигаются на периферию, в связи с чем человек склонен откладывать решение вопросов, связанных с будущим.

Но это не единственная проблема: люди с более низким доходом также наименее склонны к осуществлению кардинальных изменений в своем образе жизни, зато наиболее склонны к риску. Хотя и с риском все не так однозначно, важную роль играет окружение, с которым человек сравнивает свой уровень дохода. Так человек испытывает более высокий уровень удовлетворенности, если его доходы превышают уровень благополучия его непосредственного окружения (соседей, родственников). Исследования объективного дохода, проведенные в 2010 и 2008, показали, что бедные, как правило, не склонны к риску, поскольку у них мало возможностей для ошибок или потерь. Но относительный разрыв в уровне доходов по сравнению с другими, как правило, увеличивает принятие риска, поскольку люди стремятся соответствовать своим стандартам сравнения. В одном исследовании участники тестировались в парах. Одному члену каждой пары давали «бюджет» в 10 долларов, а другому ничего, затем оба испытуемых проводили серию азартных игр, чтобы заработать деньги. Когда испытуемым было известно об этом неравенстве, испытуемые, находящиеся в неблагоприятном положении, играли в более рискованные игры, чем испытуемые, находящиеся в выгодном положении. Но если испытуемые не знали о разнице в их бюджете, то тенденция к риску снижалась.

Что еще мешает людям менять свою жизнь, кроме образа мышления?

Фокус на актуальных проблемах, в духе: «на что заправить машину» и «чем кормить детей» — не единственный фактор, который мешает кардинальным изменениям в жизни.

Отсутствие лишнего времени

Для того, чтобы обеспечивать себя и хотя бы преодолевать черту бедности, населению с меньшими доходами требуется больше рабочих часов ввиду того, что им недоступны более высокооплачиваемые работы (может быть переполнен рынок труда или сказываться действие «стеклянного потолка»). Эта тенденция актуальна для многих стран. Так Организация экономического сотрудничества и развития каждый год публикует исследование, в котором приведено количество рабочих часов, которые при средней зарплате смогут обеспечивать относительно нормальный уровень жизни для 1 человека и семьи. Так в Южной Корее это количество часов составило 35 рабочих часов в 2021 году (при высоком уровне безработицы в стране и сильном разрыве в доходах среди населения), в России, по данным на 2018 год, необходимо 40 часов в неделю. Стоит также учитывать, что работа, предлагаемая бедному населению, требует больших физических усилий, так что, условно, после 14-часовой смены, человек вряд ли найдет в себе силы проходить курс по новой профессии для улучшения своего благосостояния в будущем.

Отсутствие дополнительных финансовых возможностей для покрытия сопутствующих издержек

Выучиться на программиста и пойти работать в стартап — это отличная перспектива, но такое обучение требует высоких сопутствующих издержек. Даже при условии, что сегодня на просторах сети можно найти образовательные программы относительно невысокой стоимости, обучение также требует покупки необходимой техники, установки приложений, а также освоение дополнительных навыков в связи с ростом требований рынка даже к начинающим специалистам.

Снижение мотивации

Даже если у человека получилось начать обучение чему-то новому, на пути могут возникнуть проблемы с мотивацией. Например, по завершении обучения человек может столкнуться с трудностями при приеме на работу из-за недостаточного опыта, неполного портфолио или просто отсутствия необходимых связей. Таким образом ожидаемых изменений в жизни не происходит, появляется фрустрация, и вслед за ней снижается мотивация.

Также важную роль играют социальные особенности. Например, представителям групп населения с более низким уровнем дохода в меньшей степени доступен социальный капитал, эквивалентный более богатым группам населения, ниже доступность высшего и дополнительного образования. Также у таких групп более низкая социальная и юридическая защищенность: например, представители групп с низким доходом часто работают неофициально, что в дальнейшем лишает их возможности защитить свои права или рассчитывать на пенсию.

Как это можно изменить?

К сожалению, проблема бедности населения — это комплексная проблема, и она должна прорабатываться на нескольких уровнях одновременно: на уровне государства, некоммерческих организаций, бизнеса и гражданского участия. Уже сегодня в разных странах внедряются различные инструменты: от государственных программ до благотворительных проектов, которые повышали бы способность населения к преодолению бедности. Это не только вливание финансов в пособия по безработице, но и открытие центров профессиональной подготовки и переподготовки, доступных гражданам, создание проектов, направленных на социальную адаптацию работников (такие проекты уже существуют в России). Но главное — это синергичная работа представителей разных секторов экономики, которая не будет терять интенсивности в течение долгого времени.

финансовая грамотность

финансовое планирование

юридическая грамотность Но недостаточно ждать просто создания новых социально-экономических лифтов. Также есть ряд навыков, которые человек может начать развивать самостоятельно: