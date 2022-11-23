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48 минут назад

Психолог перечислил качества сильной личности

Passion.ru

Нередко про какого-то человека говорят, что он – сильная личность. Но как понять, какие качества в нем выделяют и можно ли их развить в себе? Об этом подробнее рассказал психолог Эдуард Мавлютов.

Психолог перечислил качества сильной личности
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как правило, сильный человек обладает волевым характером и внутренним стержнем. Все это ещё должны дополнять и лидерские качества, которые способны вдохновить других на совершение действий.

Конечно же, сильная личность не может обойтись без уверенности в себе. Такая персона никогда не сомневается и заранее знает, что у неё все задуманное свершится. Мавлютов убеждён: уверенные люди психически устойчивы и меньше поддаются панике.

Ещё одно важное качество – способность нести ответственность за свои поступки. Обладая этим, сильная личность может стать учителем для других, поскольку ее опыт вдохновляет и восхищает.

Наконец, психолог уверяет, что сильные люди обладают здоровой самооценкой.

Психология,
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