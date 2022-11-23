Как понять, когда пора обратиться за помощью к психологу или психотерапевту

О необходимости посетить психолога или психотерапевта говорит отсутствие ярких эмоций, а также появление постоянного ощущения неотступной боли, которая не сменяется никакими другими красками. Об этом в беседе с «Мир 24» рассказала психотерапевт Мария Эриль.

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Человек должен насторожиться и в том случае, если на протяжении долгого времени испытывает упадок сил, угнетение, отсутствие желания чем-либо заниматься, считает другой специалист, психолог Екатерина Мацапура. Также должно насторожить возникновение мысли о бессмысленности жизни, постоянное ощущение одиночества или же того, что другие люди не могут разделить и понять чувства. Все эти симптомы характерны для депрессии.

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К специалисту стоит обратиться в случае, когда человек пережил острую ситуацию, например, кризис, шок, смертельное заболевание, утрату, насилие, и чувствует, что не справляется с этим. Психолог предупредила, что терапия точно не будет легкой, но она необходима.

Посещать специалистов можно без острой проблемы, продолжила Мацапура. Желания, например, решить коммуникативный вопрос с близкими людьми или побороть личную фобию будет достаточно. Психолог призвала не бояться идти с такими вопросами к «врачителям души».

«Если наш мир изменится так, что психотерапия и регулярное общение с психотерапевтом — «врачевателем души» станут нормой, то мы приблизимся к обществу совсем другого типа. Тогда все мы станем намного меньше страдать не только от психических, но и от соматических заболеваний: за счет повышенного внимания к своим ощущениям мы сможем отследить проблему на ранних этапах», — подчеркнула она.