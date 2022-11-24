Как не дать обмануть себя в период «Чёрной пятницы»

Black Friday или «Чёрная пятница» — международные дни шоппинг-лихорадки. В этот период онлайн и офлайн магазины привлекают покупателей тотальными распродажами, выставляя товар с самыми большими скидками. Именно с «Чёрной пятницы» в Европе начинаются рождественские скидки. Вместе с Павлом Шашловым, экспертом по коммуникациям, специалистом в области Public Relations разбирались, как не накупить лишнего в этой «чёрной» суете.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Такой вид распродаж появился в мире ещё в 19 веке. Однако до России праздник тотальных распродаж дошёл лишь в двухтысячных. Официальный старт этом году «Чёрной пятницы» в России — 24 ноября в 00:00 часов по Москве. Завершение — 26 ноября в полночь.

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Согласно исследованиям Black-Friday.Global в России, прибыль в период «Чёрной пятницы» вырастает на 40 процентов. При этом россияне часто готовы покупать без особого размышления или обдумывания. Поэтому в чеке на ноябрьских распродажах на одного человека выходит около 4 спонтанно купленных товара. В деньгах такие траты в среднем достигают 8 тысяч рублей.

Чтобы не накупить лишнего, за пару недель до наступления главной распродажи года составьте список вещей, которые решили приобрести на распродаже и подпишетесь на обновление их цен. Это поможет зафиксировать изменения в стоимости, а в итоге не попасться на фальшивую скидку. Однако, если товар не является уникальным, дополнительное сравнение цен возможно с помощью маркетплейсов.

Также, чтобы сохранить свой бюджет от импульсивных покупок в период распродаж, безопасней будет провести ревизию дома, посмотреть какие вещи уже есть, что из этого можно продать, подарить или отдать на переработку. Дать старым вещам новую жизнь поможет Авито, Юла, свопы, благотворительные магазины и пункты переработки.

Вот ещё несколько лайфхаков осознанного шоппинга в период «Черной пятницы». Не делайте спонтанных трат, увидев красивую акцию «3 по цене 1». Такие акции косвенно спонсируют перепроизводство продукции, а купленный вами на такой акции товар рискует отправиться на свалку, не будучи ни разу использованным.В «Чёрную пятницу» выгодно приобретать со скидкой экологичные товары: эко-кружка, экологичная косметика. В период распродаж также становятся более доступными гаджеты, которые сделают быт более экологичным. Например: фильтры для воды, компостер, дегидратор, чтобы засушить овощи и фрукты, хороший блендер.