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24 минуты назад

7 признаков того, что вы живете не по средствам

Super.ru

Если читаете данный текст с экрана iPhone последней модели, тогда усаживайтесь поудобнее, возможно, вы заглянули по адресу.

7 признаков того, что вы живете не по средствам
Фото: Super.ruSuper.ru

Вы покупаете самые модные гаджеты

А как еще, это же статус. Да и не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Вот и спускаем всю зарплату на новые игрушки.

Занимаете деньги на тусовки

Как только вы заходите в клуб, сразу начинаются танцы на барной стойке, льется рекой шампанское. Разумеется, за ваш счет.

Уезжаете с крутой вечеринки домой на метро

Покидаете бал, как Золушка, ровно в полночь. В противном случае закроют переход и придется добираться до дома пешком. Да, все сурово, ведь фея-крестная не подарила вам безлимитную банковскую карту.

Вы не вылезаете из кредитов

И знаете интересный лайфхак: чтобы закрыть старый кредит, вы оформляете новый. Такой финансовой пирамиде позавидовал бы сам Сергей Мавроди.

Рассекаете в люксе на общественном транспорте

Сложите стоимость ваших покупок и давайте порыдаем над этой суммой вместе.

Ваши коллеги тратят сильно меньше

Но умудряются купить квартиру, а вы все платите за съемное жилье. Удачное замужество тут не при чем, скорее всего, они распоряжаются бюджетом рационально.

Лучший праздник для вас — это день зарплаты

Ведь к этому сроку вы уже накопили немало долгов, да и новые хотелки сами себя не оплатят.

Психология,Сергей Мавроди,
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