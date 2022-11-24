7 признаков того, что вы живете не по средствам

Если читаете данный текст с экрана iPhone последней модели, тогда усаживайтесь поудобнее, возможно, вы заглянули по адресу.
А как еще, это же статус. Да и не такие мы богатые, чтобы покупать дешевые вещи. Вот и спускаем всю зарплату на новые игрушки.
Как только вы заходите в клуб, сразу начинаются танцы на барной стойке, льется рекой шампанское. Разумеется, за ваш счет.
Покидаете бал, как Золушка, ровно в полночь. В противном случае закроют переход и придется добираться до дома пешком. Да, все сурово, ведь фея-крестная не подарила вам безлимитную банковскую карту.
И знаете интересный лайфхак: чтобы закрыть старый кредит, вы оформляете новый. Такой финансовой пирамиде позавидовал бы сам Сергей Мавроди.
Сложите стоимость ваших покупок и давайте порыдаем над этой суммой вместе.
Но умудряются купить квартиру, а вы все платите за съемное жилье. Удачное замужество тут не при чем, скорее всего, они распоряжаются бюджетом рационально.
Ведь к этому сроку вы уже накопили немало долгов, да и новые хотелки сами себя не оплатят.