Что делать если скучно: оригинальные идеи развлечений

Случается, что каждый день для вас становится одинаковым, сливается в серую массу текущих недель и больше не приносит радость. Бывает также, когда вам просто скучно, и хочется провести время с пользой для тела или души. Для этих случаев «Рамблер» подготовил несколько оригинальных идей, которые точно помогут вам скрасить скучные дни.

Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс" Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Для души

Видео дня

Почему бы не визуализировать свои мечты и просто то, что вам нравится, если у вас появилось свободное время. Есть хороший вариант – создать свою личную доску желаний. Для этого нужно определить свое намерение, поверить, что оно станет реальностью, а затем предпринять активные шаги, чтобы воплотить эту абстрактную идею в жизнь.

Неважно, каковы ваши цели — научиться расслабляться, быть более терпеливым, улучшить ваши отношения, больше путешествовать, найти работу, которую вы обожаете , или просто быть добрее к себе — доска желаний — отличный инструмент для достижения цели. Возьмите доску или большой плакат и попробуйте приклеить на него картинки и текст, которые представляют то, чего вы пытаетесь достичь. Коллаж будет висеть на видном месте, напоминать вам о планах, и приближать к цели.

Еще одна интересная идея – написать письмо себе будущему. Представьте, как интересно, спустя годы прочитать своими мысли другим взглядом.

Для тела

Пожалуй, самое полезное, что можно сделать, когда скучно – заняться своим телом. Во времена, когда физическая активность практически уходит из нашей жизни, очень важно вписать ее в свою рутину. Всего 20 минут активностей в день сильно увеличит качество вашей жизни. Существует множество приложений и потоковых сервисов, которые помогут вам попотеть, не выходя из гостиной.

Медитация на кухне

Идеальная идея в любой день – найдите интересный рецепт и приготовьте что-нибудь вкусное. Пусть это будет что-то необычное, например, национальное блюдо какой-нибудь страны. Так, научиться готовить настоящий узбекский плов, неаполитанскую пиццу, армянскую долму, французские эклеры, грузинский сациви или любое блюдо, которое вам где-то пришлось по душе.

Кадр из фильма

Задачу облегчает то, что сейчас в свободном доступе можно найти много вариантов абсолютно любого рецепта, в том числе и видео мастер-класс.

А еще можно поиграть в баристу и приготовить необычный коктейль. Если завтра – суббота, то можно даже алкогольный. Найдите в интернете рецепт «Клубничной Маргариты», «Лонг Айленда» или чего-нибудь поинтереснее, и дерзайте!

Сегодня вечеринка

Иногда, чтобы зарядиться хорошим настроением и получить запал на предстоящую работу, надо хорошо отдохнуть в компании друзей или даже незнакомцев.

Для этого стоит провести вечер в баре или кафе, сходить в караоке, покричать от души любимые песни, поужинать в новом ресторане или даже концептуальной «забегаловке». Можно, кстати, взять за привычку раз в неделю посещать новое кафе, ресторан или кофейню. Это к тому же поможет увидеться с друзьями, старыми знакомыми или просто приятно провести вечер в одиночестве.

К тому же, во многих городах проводят танцевальные вечеринки, джаз-вечера, стендап-шоу, живые выступления национальных исполнителей – любая идея раскачает ваше настроение и разгонит нахлынувшую скуку.

Пишите, что думаете

Кадр из фильма «Дневник Бриджет Джонс 2»

Чтобы помочь вам прийти в себя во времена стресса и беспокойства, успокойте свой разум, записывая свои чувства и мысли в дневник. Гарвардское исследование показало, что изложение своих мыслей на бумаге может помочь вам лучше справляться с эмоциональными последствиями стрессовых и травмирующих событий.

Полезный отдых

Сделать что-то своими руками всегда очень приятно. Для таких развлечений есть целый список оригинальных идей. Можно попробовать себя в искусстве, рисовать маслом на холстах, попробовать работу с эпоксидной смолой, слепить тарелочку из глины, сделать самому восковую свечу, сварить мыло, сплести украшение из бисера, связать плед из толстой нити руками.

Помимо того, что вы с пользой поведете время, вы еще и получите шанс в будущем превратить хобби в работу.

Стимулируйте себя, изучая любой новый навык. Неважно, что вы хотите попробовать — вязать или рисовать — скорее всего, для этого есть видео на YouTube.

Развлечение для друзей

Кадр из фильма

В компании друзей всегда приятно, но не всегда весело и интересно. Для этого есть настольные игры. Хорошо, что сейчас есть больше количество вариантов на любой вкус. Помимо популярной у взрослых и детей «Монополии» и «Мафии», есть много вариантов игр, где надо угадывать слова, объясненные жестами, рисунками, синонимами или иначе. Попробуйте разные варианты, разделитесь на команды, и ваш вечер точно перестанет быть серым.

Займитесь красотой

Попробуйте видеоурок по красоте на YouTube: сделайте укладку на ленту, пляжные волны, эффект мокрых волос, повторите мейкап популярной модели, сделайте себе актуальный маникюр или педикюр маску для волос. Вариантов масса.

Еще в сети сейчас доступны тонны информации о том, как ухаживать за кожей. Попробуйте за несколько часов разобраться с принципами ухода и применения различных средств: почитайте про действие кислот и активов, про необходимое увлажнение и Ph средств. В итоге вы не только получите новые знания и навыки, но и сможете применить знания на практике, сделав свою кожу лучше.

Еще идеи!

Если вам скучно, то можно найти тысячу идей о том, как провести время интересно: научитесь медитировать, зажгите ароматическую свечу, послушайте подкаст, научитесь танцевать, попробуйте TikTok челлендж, выберите любимые фото и отправьте в печать, разберите гардероб, позвоните старому другу, начните учить новый язык, займитесь онлайн-шоппингом (только выбирайте приятные мелочи или то, что вам действительно нужно), займитесь йогой или зумбой, полежите на массажном коврике, заведите новый цветок, посадите фрукт или овощ у себя на балконе или отправьтесь на спонтанную прогулку.