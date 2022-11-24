Психологи рассказали об отличиях кошатников и собачников

Кто-то души не чает в собаках, а другие готовы заводить только кошек. Почему так происходит? По словам психологов, выбор домашнего животного может многое рассказать про темперамент и характер владельца. Самое очевидное — кошатники скорее интроверты и любят проводить время в одиночестве. А вот собачники — экстраверты, которые готовы постоянно общаться и со своим питомцем, и с владельцами других собак — ведь на прогулке обязательно перебросишься парой слов с другими собачниками.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кстати, учёные выяснили, что собачники на 13% чаще ведут себя приветливее, чем кошатники. Также те, кто заводит собак, дисциплинированнее, активнее и агрессивнее, чем любители кошек. Собачники скорее доведут дело до конца и придут ко всем своим целям. Более того, они больше любят всё планировать заранее, чем действовать спонтанно.

А вот кошатники часто фонтанируют необычными идеями, у них очень развито воображение, также любители кошек более эмоциональны. Кошатники доверяют людям и им не нужно ничего доказывать, а вот собачники живут согласно принципу «доверяй, но проверяй». Владельцы собак также скорее склонны к сомнениям и более консервативны.

Согласно исследованию, у хозяев собак обычно есть семья и дети, а у кошатников этого нет. Кошатники нередко услужливые, честные, прямые и хотят быть хорошими для всех, а вот собачники более склонны манипулировать и лгать. Половина владельцев котиков не готовы завести ещё и щенка, а вот собачники не против взять и кошку. Получается, собачники ещё и добрее.