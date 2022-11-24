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41 минуту назад

Психолог предложил эффективный способ избавления от фобий

Мослента

Эффективный способ избавления от фобий предложил в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов. Он рассказал о технике, в основе которой лежит метод диссоциации: когда человек получает возможность посмотреть на травмирующие события со стороны.

Психолог предложил эффективный способ избавления от фобий
Фото: МослентаМослента

«Сначала надо определить ситуацию, в которой возникает фобия, страх или вспомнить неприятный эпизод. А затем предстоит откалибровать свое состояние, когда вспоминаете психотравмирующую ситуацию, по шкале от 0 до 10, где 0 — полное спокойствие, а 10 — близко к панической атаке», — написал специалист.

В следующем шаге Долгов рекомендовал представить себя в удобном кресле в кинотеатре, на экране которого — стоп-кадр до травмировавшего события. Потом следует представить себе, что «двойник» остается смотреть кино, а внимание сфокусировать на киномеханике, который этот фильм и будет показывать. Далее нужно смотреть не на экран, а на реакцию зрителя. Когда «фильм» закончится, следует ассоциировать себя с этим первым двойником и посмотреть негативный эпизод еще раз, но на ускоренной обратной перемотке.

Затем нужно снова откалибровать свои ощущения по шкале от 0 до 10. По мнению психолога, повторять практику необходимо до тех пор, пока реакция при калибровке не достигнет ноля.

Психология,Денис Долгов,
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