Что делать, если вы устаете после общения с человеком

Психологи относят людей с определёнными чертами характера к «тёмной триаде». Исследователи выяснили, что три психологические черты — нарциссизм, психопатия и макиавеллизм — образуют синдромы, которые можно отнести к негативной («тёмной») стороне личности. Если говорить простыми словами, то люди с таким характером высасывают энергию и даже ставят под угрозу ментальное здоровье собеседников.

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По словам психолога Дениса Долгова, у всех трёх черт есть схожие свойства. Прежде всего они любят спорить с окружающими, у них нет эмпатии, они зациклены исключительно на себе и любят манипулировать.

Эксперт отметил, что такие черты — не патология или диагноз, а характер. Он также рассказал подробно про каждый тип.

Начнём с нарциссов (они любят, когда про них говорят в первую очередь). Нарциссы хотят выглядеть в глазах окружающих очень успешными и исключительно положительными персонажами. Если вдруг у вас появятся сомнения и вы попытаетесь найти у нарцисса негативные черты, то вам не поздоровится. Такие ребята довольно агрессивно защищают свой «идеальный» образ. Разговор с нарциссом часто строится на обсуждении его успехов.

Следующий и, пожалуй, самый агрессивный тип — это психопаты. Они жестоки ко всем живым существам, так как не умеют искренне сопереживать.

«Психопаты чаще всего склонны к буллингу, троллингу, они мстительны. Психопаты схожи с нарциссами, но в отличие от них, они гораздо чаще самоутверждаются за счёт других. Они, как правило, склонны к риску и игнорированию общепринятых правил», — объяснил Долгов.