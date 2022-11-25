Простой алгоритм, чтобы унять тревожность

Эти действия помогут успокоиться и снять нервное напряжение.

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Когда новости заставляют сердце замирать, а горизонт планирования сужается до нескольких дней, побороть тревожность очень сложно. Если вы чувствуете, что не справляетесь с нахлынувшими эмоциями, попробуйте воспользоваться несколькими лайфхаками от психологов.

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Дышите

Да, это может звучать банально, но именно дыхание помогает унять тревогу лучше других способов. Поэтому если руки дрожат, а пульс стал слишком быстрым, пора выполнить пару простых упражнений. Сымитируйте дыхание спокойного человека: 4 секунды на вдох, 5—7 на задержку дыхания, 4 — на выдох. Повторяйте это несколько минут, затем перестаньте задерживать дыхание и продолжайте делать глубокие вдохи и выдохи.

Заземлитесь

Перенаправьте эмоции с мыслей и тревог на что-то телесное и понятное. Называйте по очереди: пять красных (синих, желтых, черных) вещей, которые вас окружают, пять звуков, которые вы слышите, пять тактильных ощущений, которые испытываете.

Старайтесь поставить стопы на поверхность, чтобы организм чувствовал устойчивую опору.

Напишите

Фрирайтинг — метод психотерапии, который соединяет эмоцию с механическим действием. Возьмите листок и ручку и пишите все, что хочется, не задумываясь. Испишите минимум три страницы, а затем просто порвите их.

Пусть эта практика станет традицией: каждое утро или вечер заводите таймер на 5—10 минут и пишите. Эмоции, которые вы испытываете обретут форму, и перестанут вас мучить.

Обсудите

Найдите человека, который может выслушать вас, расскажите ему о своих эмоциях и тревогах. Возможно, он даст понять, что все страхи не имеют под собой почвы. Или признается, что также тревожится и боится: вам станет легче от того, что вы не в одиночестве.

Главное, чтобы собеседник не обесценивал ваши переживания.

Действуйте

Действия дают мозгу сигнал, что вы готовы к любой ситуации. Подумайте, как можете выйти из кризиса: соберите документы, решите, как будете откладывать деньги, поищите работу. Вам станет гораздо легче, когда на любое развитие событий у вас появится четкий план действий.

Займитесь спортом