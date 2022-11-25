Простой алгоритм, чтобы унять тревожность

Эти действия помогут успокоиться и снять нервное напряжение.
Когда новости заставляют сердце замирать, а горизонт планирования сужается до нескольких дней, побороть тревожность очень сложно. Если вы чувствуете, что не справляетесь с нахлынувшими эмоциями, попробуйте воспользоваться несколькими лайфхаками от психологов.
Да, это может звучать банально, но именно дыхание помогает унять тревогу лучше других способов. Поэтому если руки дрожат, а пульс стал слишком быстрым, пора выполнить пару простых упражнений. Сымитируйте дыхание спокойного человека: 4 секунды на вдох, 5—7 на задержку дыхания, 4 — на выдох. Повторяйте это несколько минут, затем перестаньте задерживать дыхание и продолжайте делать глубокие вдохи и выдохи.
Перенаправьте эмоции с мыслей и тревог на что-то телесное и понятное. Называйте по очереди: пять красных (синих, желтых, черных) вещей, которые вас окружают, пять звуков, которые вы слышите, пять тактильных ощущений, которые испытываете.
Старайтесь поставить стопы на поверхность, чтобы организм чувствовал устойчивую опору.
Фрирайтинг — метод психотерапии, который соединяет эмоцию с механическим действием. Возьмите листок и ручку и пишите все, что хочется, не задумываясь. Испишите минимум три страницы, а затем просто порвите их.
Пусть эта практика станет традицией: каждое утро или вечер заводите таймер на 5—10 минут и пишите. Эмоции, которые вы испытываете обретут форму, и перестанут вас мучить.
Найдите человека, который может выслушать вас, расскажите ему о своих эмоциях и тревогах. Возможно, он даст понять, что все страхи не имеют под собой почвы. Или признается, что также тревожится и боится: вам станет легче от того, что вы не в одиночестве.
Главное, чтобы собеседник не обесценивал ваши переживания.
Действия дают мозгу сигнал, что вы готовы к любой ситуации. Подумайте, как можете выйти из кризиса: соберите документы, решите, как будете откладывать деньги, поищите работу. Вам станет гораздо легче, когда на любое развитие событий у вас появится четкий план действий.
Этот совет работает и в моменте, и как постоянная привычка. Эндорфины снизят тревожность и уровень гормона стресса. Помните, у цепочки стресса всего два выхода — слезы или действие. Чувствуете, что начинаете паниковать, выполните приседание, пройдитесь быстрым шагом. Дайте кортизолу сгореть и завершить цепочку стресса.