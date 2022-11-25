Названы пять вещей, которые нельзя позволять родственникам

Журналисты Life, побеседовав с психологами и специалистами в области семейных отношений, составили список из пяти вещей, которые нельзя позволять родственникам. Они касаются личной жизни, работы и воспитания детей.

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Первой в списке является личная жизнь, в которую зачастую пытаются вмешаться родители, бабушки и дедушки. Специалисты рекомендуют тщательно «фильтровать» советы и наставления от родных, поскольку те исходят из собственной практики, которая может быть уже устаревшей в современных реалиях. В публикации подчеркивается, что никто лучше самого человека не знает, как ему одеваться, где работать, с кем встречаться и куда тратить деньги.

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Следующим в списке является воспитание детей. Психологи советуют не перекладывать бремя их воспитания на бабушек и дедушек, ссылаясь на сильную занятость или отсутствие опыта. Есть риск, что старшее поколение при воспитании внуков допустит те же ошибки, что и при воспитании собственных детей, отмечают эксперты

Специалисты также советуют не позволять родителям вмешиваться в профессиональную жизнь. Они, как правило, проецируют собственные страхи, представления о мире и ожидания на детей. По словам психологов, большинство комплексов зарождается в родительском доме, поэтому лучше не обращать внимания на фразы «Ты не сможешь», «Это не твое», «У тебя не получается» или «Лучше тебе пойти по моим стопам».

Кроме того, не рекомендуется превращать отношения в бартер — если и помогать друг другу, то только бескорыстно. Авторы обращают внимание, что иногда родственники используют рычаги влияния, такие как: «А помнишь, я тебе помог?», «А кто устроил тебя на работу?» или «Ты мне должен, ведь я нянчил твоего ребенка». Специалисты советуют не прибегать к помощи родственников, если в ней нет острой необходимости. Иначе можно запутаться, да еще и прослыть неблагодарным.