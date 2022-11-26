Как использование фильтров в соцсетях вредит психике

Использование фильтров в соцсетях, которые улучшают внешность и придают лицу аккуратные черты, — фишка, которую применяют практически все. К этому прибегают даже звезды, которые и без «коррекции» выглядят на все 100. Чем чревато использование всевозможных инструментов в соцсетях, почему без обработки многие не рискнут выложить свой снимок в Сеть, выясняла «Вечерняя Москва».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам психолога Анастасии Вербовой, фильтрами и ретушью при обработке фото злоупотребляют чаще всего как раз звезды:

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— Это только на словах все пытаются быть естественными и призывают принимать свою внешность. Особенно такими фразами разбрасываются селебрити. На деле же звезды без применения корректоров ни за что не опубликуют фото. Даже те, кто выкладывает якобы снимок в стиле «а-ля натурель», тоже предварительно выставляют свет, улучшают качество снимка, применяют цветокоррекцию.

По словам специалиста, привычка постоянно обрабатывать фото и видео с помощью корректирующий программ — дело добровольное, но есть свои негативные последствия:

— Все мы после того как выкладываем отретушированный снимок в Сеть, время от времени подходим к зеркалу и видим свое настоящее лицо. Для привыкших видеть себя в более привлекательном формате в соцсетях станет настоящим разочарованием, когда они осознают, что отражение в зеркале куда хуже, чем образ в Сети.

Эффект обманутого ожидания, который в таком случае возникает, может вогнать человека в печаль и даже в депрессию:

— Мы осознаем, что в интернете наш образ и внешность куда привлекательнее, чем в жизни. Кстати, нередко практика «фотошопа» рушила шансы девушек обрести вторую половину. Парень, который повелся на ее снимки в Сети, при встрече разочаровывался. И ноги у известной всем шутки с демотиваторов — «ожидание» и «реальность» — растут именно из таких жизненных ситуаций.

При этом эксперт не призывает отказываться от применения фильтров:

— Делайте лучше качественные снимки с хорошей подсветкой, в выгодных ракурсах. Это позволит сохранить вашу индивидуальность.