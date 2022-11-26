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2 часа назад

Эти три эмоции особенно опасны для вашего сердца

Крестьянская жизньиещё 1

Люди, которые испытывают много стресса, печали и гнева, могут сильно повредить свое сердце.

Эти три эмоции особенно опасны для вашего сердца
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Эти эмоции увеличивают риск внезапной сердечной недостаточности, называемой стрессовой кардиомиопатией, и других опасных болезней сердца.

Когда человек испытывает негативные эмоции, его тело вырабатывает много гормонов стресса, которые провоцируют учащение пульса и повышение артериального давления.

Повреждение сердца может возникнуть в результате длительного воздействия гормонов стресса. После разового всплеска стресса ваше тело должно прийти в норму. Однако постоянное воздействие стресса способно привести к повреждениям.

Если вы злитесь, напряжены или расстроены, в теле производится большое количество гормонов стресса. Эти гормоны активируют кортизол и адреналин, которые подготавливают ваше тело к стрессу. Это учащает сердцебиение, а кровеносные сосуды сужаются, чтобы протолкнуть кровь к центру тела, говорится в статье издания «МедикФорум».

Психология,
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