Эти три эмоции особенно опасны для вашего сердца

Люди, которые испытывают много стресса, печали и гнева, могут сильно повредить свое сердце.
Эти эмоции увеличивают риск внезапной сердечной недостаточности, называемой стрессовой кардиомиопатией, и других опасных болезней сердца.
Когда человек испытывает негативные эмоции, его тело вырабатывает много гормонов стресса, которые провоцируют учащение пульса и повышение артериального давления.
Повреждение сердца может возникнуть в результате длительного воздействия гормонов стресса. После разового всплеска стресса ваше тело должно прийти в норму. Однако постоянное воздействие стресса способно привести к повреждениям.
Если вы злитесь, напряжены или расстроены, в теле производится большое количество гормонов стресса. Эти гормоны активируют кортизол и адреналин, которые подготавливают ваше тело к стрессу. Это учащает сердцебиение, а кровеносные сосуды сужаются, чтобы протолкнуть кровь к центру тела, говорится в статье издания «МедикФорум».