Эти три эмоции особенно опасны для вашего сердца

Люди, которые испытывают много стресса, печали и гнева, могут сильно повредить свое сердце.

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Эти эмоции увеличивают риск внезапной сердечной недостаточности, называемой стрессовой кардиомиопатией, и других опасных болезней сердца.

Когда человек испытывает негативные эмоции, его тело вырабатывает много гормонов стресса, которые провоцируют учащение пульса и повышение артериального давления.

Повреждение сердца может возникнуть в результате длительного воздействия гормонов стресса. После разового всплеска стресса ваше тело должно прийти в норму. Однако постоянное воздействие стресса способно привести к повреждениям.