Фразы, которые любого превратят внеудачника

Перед уверенными в себе людьми открыты все двери. А что делать, если внутренний голос постоянно заставляет сомневаться в себе? Внутреннего критика надо выключить. Тем более то, что он говорит, — скорее всего, даже не ваше собственное мнение и уж тем более не объективная реальность. Но сначала нужно отловить вредные высказывания.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вот самые распространённые фразы, от которых руки опустятся у любого.

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Люди так устроены, что все формы поведения перенимают ещё в детстве от значимых фигур — родителей, близких, учителей и т. п. Так что, если в следующий раз перед важным совещанием вам в голову закрадётся мысль вроде «У меня ничего не получится», задумайтесь, точно ли это говорит именно ваш внутренний голос. Вот ещё примеры демотивирующих фраз: Односложные ругательства вроде «глупец», «дурак», «бестолочь» и т. д. — точно не конструктив, не принимайте их на свой счёт. «Не говори мне ничего», «не хочу это слушать» — фразы, которые демонстрируют недоверие и нежелание разбираться в проблеме.

«Вся проблема в тебе» — это обвинение, а ещё принижение личностных качеств. «Что с тебя взять», «кому ты нужен», «толку из тебя не выйдет» — оценочное суждение, которое показывает, что собеседник не ценен. «Ты ничего не умеешь, дай сделаю сама/сам» — этой фразой человек выказывает своё неверие в способности другого и не даёт ему права на ошибку. «Всю жизнь тебе отдала!», «неблагодарный» — это упрёк, а ещё указание на то, что ваша жизнь менее ценна, чем жизнь говорящего.

Любое выражение негативного отношения к действиям или поступкам: «у тебя все из рук вон плохо», «руки не из того места» «ты не понимаешь, что нормальные люди так не делают?», «ты не в себе» и т. п. Всё это подрывает самооценку. Но есть и более хитрые способы заставить сомневаться в себе.

С виду безобидные фразы, которые на самом деле ещё как влияют на наши внутренние переживания: «Ты слишком переживаешь на пустом месте» — в переводе с токсичного это звучит примерно так: твои переживания неважны, всё, что ты чувствуешь, — ерунда.