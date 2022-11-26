Лень как симптом: что делать, если делать ничего не хочется

Каждый хоть раз оказывался в состоянии, когда хочется только лежать на диване и смотреть в потолок. Это может быть обычная усталость, ведь современный человек, сам порой не замечая, живёт на бешеных скоростях. Накопленный стресс может ненадолго вырубить любого. Однако, если вы наладили режим труда и отдыха, а лень всё не проходит, возможно, проблема кроется гораздо глубже.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Причиной затянувшейся апатии может быть экзистенциальный кризис — состояние, при котором человек теряет смысл жизни. Как и любой кризис, это и потери, и новые возможности. В любом случае на его прохождение потребуется много ресурсов.

Видео дня

Для начала придётся принять тот факт, что вы оказались именно в той точке, где находитесь сейчас, и прожить все чувства, с этим связанные. На этом этапе важно не мочить себя почём зря, а поддерживать. А ещё полезно окружить себя поддерживающими близкими и пойти к психологу.

Важно следить за своими физическими потребностями — соблюдать баланс труда и отдыха, хорошо питаться, высыпаться. Но и про эмоции не стоит забывать — ограничьте чтение негативных новостей и поменьше общайтесь с токсичными людьми.

Помните, что ваша жизнь — это ваша ответственность. Только вам решать, какими смыслами она будет наполнена. Попробуйте поменять отношение к тому, что вас окружает.

Другая причина непроходящей лени — эмоциональное выгорание. Ему свойственны ощущение истощения или исчерпавшейся энергии, отсутствие удовлетворённости от работы, недовольство собой, тревога, обида, раздражительность, негативные мысли, безразличие к окружающим и т.п.

Чаще всего выгорание возникает на фоне переутомления в работе. Выйти из этого состояния иногда можно даже без кардинальных перемен в жизни. Можно начать с того, чтобы позволять себе маленькие радости, сосредоточиться на том, что доставляет удовольствие, подумать над тем, что даёт вам ресурс.

Высокая степень недовольства своей жизнью порой сигнализирует о психологических проблемах. Если их не решать, можно оказаться на грани нервного срыва. Показаться специалисту стоит, если:

человек ведёт себя несвойственным себе образом;

недовольство накопилось и переросло в длительную апатию;

человеку стало сложно управлять гневом;

человек пытается справиться со стрессом деструктивными способами — например, с помощью алкоголя или болеутоляющих препаратов.