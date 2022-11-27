Психолог рассказала, как научиться делать все вовремя

В современном динамичном мире у большинства людей дни расписаны по минутам. Даже для того чтобы двум друзьям встретиться, нужно открыть расписание и согласовать эту возможность. Но и в условиях дефицита времени люди все равно продолжают опаздывать. Почему люди так поступают и можно ли изменить эту привычку, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Что чувствует опаздывающий?

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Опоздания всегда свидетельствуют, что люди сначала согласились прийти в определенное время, а потом не смогли выполнить обещание. У кого-то это может вызвать серьезный стресс. Ведь за привычкой не приходить вовремя может последовать неприятное чувство вины, выговор начальства или штраф.

Тревога, страх, внутреннее смущение от необходимости оправдываться за опоздание охватывают человека сразу, как приходит понимание: "Я не успеваю". Помните Белого Кролика из книги Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес"? Там с самого начала истории он бормотал себе под нос: "Ах, я опаздываю! Все бы ничего, но вот Герцогиня! Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю". Его беспокойство можно понять, ведь за малейшую провинность Герцогиня рубила головы.

Конечно, в жизни не все так строго, как в произведении Кэрролла. Но даже само чувство "я приду не вовремя" вызывает глубокий дискомфорт. Человек начинает спешить, надеяться, что можно опоздать не так сильно и тем самым избежать наказания. На нервах заглушается инстинкт самосохранения, из-за чего люди начинают нарушать правила. Например, переходить дорогу на красный сигнал светофора.То есть наши передвижения становятся травмоопасными.

Как перестать опаздывать?

Необходимо проанализировать временной отрезок, на котором человек не успевает прийти вовремя, и найти ошибки в планировании графика. Маша каждое утро опаздывала на работу: ей нужно было позавтракать, прихорошиться, затем разбудить детей и привести в сад-школу, которые были во дворе дома. После этого она полчаса ехала в офис на автобусе. Маша постоянно чувствовала нехватку времени – будто что-то упускала.

Женщина решила сделать табличку и расписать свое утро по элементам. К примеру, на макияж она отвела 5 минут, на сборы детей – 10. Маша стала сверять, соответствует ли заложенное время реально потраченному на эти занятия. В первые же дни ее ждали открытия. Оказалось, на детей ей требуется полчаса, а чтобы привести себя в порядок – не 5 минут, а все 15. И как бы Маша потом ни спешила, около получаса оказались не учтены в ее графике. Как только она это поняла, то перестала опаздывать.

Время – понятие субъективное. Когда мы делаем что-то интересное и увлечены процессом, минуты пробегают незаметно. Если же это что-то скучное и занудное, время тянется как жвачка. Поэтому Машин способ понять, сколько времени занимает каждое действие, на самом деле очень хорош. По такому же принципу можно посчитать, сколько времени уходит на дорогу до работы, или рассчитать запас времени, который нужен, если автобус задержится.

Эмоциональное сопротивление

Когда мы заставляем себя идти на встречу по принципу "потому что так надо", но внутренне чувствуем к этому отвращение, тоже начинаем опаздывать. Здесь всему виной психологические механизмы защиты, которые стараются уберечь нас от насилия над собой.

Виталий и Вика со скрипом собираются в гости к родителям. Там их постоянно отчитывают, что они неправильно живут, вместо забот о карьере им навязывают идею задуматься о детях. Под конец встречи родители перестают ругаться и приглашают пару в гости на следующие выходные. Молодые люди еще не знают, что можно говорить "нет" родителям. И хотя им обидно, что их отчитали, они молчат и соглашаются прийти еще.

Однако обида копится, желания приходить в гости становится все меньше. Поэтому в следующий раз пара опаздывает на несколько часов, таким образом показывая свое недовольство. Отчетливый сигнал, что в отношениях между семьями что-то не так.

Не забыть про отдых

Время стало настоящей ценностью, столько интересного хочется успеть, кроме работы: уделить внимание хобби, побыть с семьей, сходить в зимний парк покататься на коньках и выпить теплое какао. Возникает соблазн заполнить каждую минутку полезными делами, чтобы успеть как можно больше. Такой подход также приводит к ошибкам и опозданиям.

Люди забывают поставить в свой график время на отдых и переключение внимания от одного процесса к другому. Мы пребываем в иллюзии, что можем моментально сместить фокус с одного процесса на другой – например, с катания на коньках на рабочие процессы. Однако на переключение требуется промежуток времени, которое называется "пост-контакт" и "пре-контакт" – психологическое завершение одного дела и настройка на включение в новое занятие соответственно. Эти показатели определяются индивидуально и являются естественной биологической потребностью организма.

Если игнорировать эти процессы, человек мается и нервничает: все ли я сделал? Поэтому необходимо закладывать от 5 до 30 минут на завершение дел и начало новых. Это позволит быть везде вовремя без лишних переживаний.

Крах отношений

Опоздание может разрушать отношения, потому что воспринимается как невыполненное обещание. В романе "Война и мир" Болконский договорился с Наташей Ростовой о том, что она будет его ждать в течение года и они поженятся. Срок прошел, а Андрей прислал весточку, что задерживается. В итоге Наташа не дождалась жениха и погрузилась в роман с другим мужчиной.

Опоздание всегда разрушает старые договоренности: прежние планы были вписаны в другие временные рамки, и делать вид, что все осталось как было, невозможно. Поэтому необходимо сверяться:

Сильно ли расстроен другой человек, что все идет не по плану?

Хочет ли он по-прежнему договариваться с вами о чем-то?

Нужно ли создавать новую договоренность, чтобы постараться ее выполнить?

Ответы на эти вопросы помогут сохранить добрые взаимоотношения с близкими людьми и позволят вместе заняться тем, что вам обоим по душе.