Психолог раскрыла топ-3 антистрессовых техник

Топ-3 антистрессовых техник раскрыла «Мосленте» психолог, член Ассоциации Интермодальной Терапии Искусствами, эксперт АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере» Диана Ахмадеева. Прежде всего, она порекомендовала следить за дыханием.

Фото: Мослента Мослента

«Дышать стоит медленно и глубоко, подключая при этом брюшную полость, а не верхнюю часть груди. Выдох должен быть длиннее вдоха», — описала расслабляющую технику психолог. Она отметила, что медленное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую з

«Вторая техника — физическая активность: спорт, ходьба, подъем-спуск по лестнице. Уборка — это тоже проявление активности», — заявила Ахмадеева. По ее словам, после стресса в теле остается невыраженный импульс «беги или бей», и движение помогает ему завершиться.

«Третья техника связана с искусством, в самом широком смысле этого слова. Чтобы успокоиться, попробуйте дать эмоциям выход в арт-форме. Только, вопреки частому заблуждению, нужно нарисовать не отвлекающее, приятное, гармонизирующее, а самую сложную эмоцию», — порекомендовала эксперт.

После выплескивания негатива на бумагу психолог посоветовала перерисовать получившееся изображение и делать это до тех пор, пока оно не начнет нравиться.