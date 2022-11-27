Почему мужчины не хотят жениться: ответ психолога

Психолог Алена Ал-Ас назвала три причины, по которой мужчины отказываются жениться.
«Несчастливый брак родителей – это скандалы, обвинения и обиды. А бывает так, что родители жили хорошо, а потом развелись, вовлекая ребенка в разборки. Человек боится того же, но уже в своей семье», – говорит Алена Ал-Ас.
Именно это, по мнению психолога, является основной причиной, по которой мужчина может отказываться от брака.
Также, говорит Ал-Ас, человек может попросту бояться серьезных отношений и обязательств, которые они на него накладывают. Сюда же можно отнести и высокую скорость развития любовной связи.
«Порой женщина так сильно хочет замуж, что только вчера говорила о любви без обязательств, а уже сегодня зовет к нему в квартиру погостить своих родственников. Так нельзя», – отметила Ал-Ас.
Еще одна серьезная причина, по которой мужчина отказывается от свадьбы, – страхи, которые ему навязала мама. Такое происходит из-за того, что ребенок и родитель не смогли вовремя сепарироваться друг от друга. Психолог утверждает, что мама и сын должны жить разными жизнями, пишет «Газета. ru».