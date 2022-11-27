Почему мужчины не хотят жениться: ответ психолога

Психолог Алена Ал-Ас назвала три причины, по которой мужчины отказываются жениться.

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«Несчастливый брак родителей – это скандалы, обвинения и обиды. А бывает так, что родители жили хорошо, а потом развелись, вовлекая ребенка в разборки. Человек боится того же, но уже в своей семье», – говорит Алена Ал-Ас.

Именно это, по мнению психолога, является основной причиной, по которой мужчина может отказываться от брака.

Также, говорит Ал-Ас, человек может попросту бояться серьезных отношений и обязательств, которые они на него накладывают. Сюда же можно отнести и высокую скорость развития любовной связи.

«Порой женщина так сильно хочет замуж, что только вчера говорила о любви без обязательств, а уже сегодня зовет к нему в квартиру погостить своих родственников. Так нельзя», – отметила Ал-Ас.