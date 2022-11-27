Психолог раскрыла секреты правильных семейных ссор

Семейная жизнь — целая наука. И уметь нужно не только жить вместе, но и правильно ссориться. Секрет в том, чтобы поругаться так, чтобы потом не развестись. Какие правила нужно соблюдать и чего делать точно нельзя, рассказала семейный психолог Виктория Дмитриева. По её словам, ссора может начаться с самой безобидной фразы или поступка, но иногда полезна — так люди решают дискомфортные моменты.

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«Первое правило — не оскорблять, не бросаться обзывательствами и не использовать слова "идиот", "дурак", "дебил". Их быть не должно. В конце концов, вы же не в детском саду. Второе правило — не обобщать. Не говорить "Ты всегда…", "Ты никогда…", "Никто", "Все", "Ничего"», — рассказала Дмитриева.

Особо склочным она посоветовала повесить эти правила на видное место и договориться: в случае нарушения ссора прекращается.

Кроме того, не стоит забывать: когда вы ссоритесь, вы боретесь не друг против друга, а вместе против проблемы. Хорошие отношения — это не те, где не ругаются, а те, против которых конфликты бессильны. Поэтому нужно ещё и правильно мириться.

«Это нужно, чтобы не было ощущения, что конфликт просто "замяли" и "проехали". Чтобы не было ощущения, что вы вечно находитесь в состоянии войны», — рассказала эксперт.