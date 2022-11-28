Профессиональное выгорание: как преодолеть?

Деловая хандра (или профессиональное выгорание) настигает порой даже очень дисциплинированных и любящих своё дело сотрудников. О приёмах, помогающих открыть в себе "второе дыхание" и вновь начать работать в полную силу, INC-News рассказали эксперты.

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Профессиональное выгорание, по словам психолога Анны Шумихиной, может указывать на две проблемы: 1) на сегодняшнем месте работы человек не находит достаточно смысла своей деятельности. Это может быть слишком низкая оплата труда или ощущение бессмысленности выполняемой работы.

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"В таком случае стоит поискать пути решения. Если не устраивает заработная плата, обосновать начальнику просьбу об её повышении. При отказе стоит задуматься о смене места работы. Если чувствуете бессмысленность деятельности, постараться найти в ней пользу. Ведь даже самые незначительные на первый взгляд усилия приносят порой неоценимую пользу другим. Составьте список рабочих обязанностей, даже самых незначительных и напротив каждого напишите для чего/кого вы это делаете, частью какой, возможно, более крупной цели они являются? Если после этого всё ещё не покидает ощущение бессмысленности выполняемой работы, то стоит также задуматься о смене деятельности, а то, что мы называем выгоранием, есть сигнал готовности к росту и развитию", — говорит Анна.

2) Человек "горит" на работе, неверно распределяя силы своего организма. Лишает себя баланса труда и отдыха.

"При таком положении дел деловая хандра — это сигнал психики о том, что пора позаботиться о себе. Взять отпуск, провести выходные с семьёй, перестать брать работу на дом. Как и в любых отношениях, чрезмерно большие усилия в работе ведут к худшему результату, чем сбалансированный осознанный подход", — подчёркивает специалист.

Решение без спешки

Усталость из-за большого количества работы может невольно натолкнуть вас на мысли об увольнении, однако это решение должно быть взвешенным.

"Не торопитесь увольняться. Сначала определите, что конкретно вам не по душе: начальник, команда, условия труда или задачи, которыми вы занимаетесь. Если дело в непосредственном руководителе, попробуйте перейти в другой отдел. Если раздражают коллеги, попытайтесь абстрагироваться от них и сосредоточиться на пользе, которую приносит ваш труд другим людям", — говорит основатель HR онлайн-стартапа myresume.ru, специалист по отбору и развитию персонала Борис Сысоев.

"Об изменении условий труда всегда можно поговорить с руководством. Адекватный начальник пойдет навстречу. Нередко работа начинает раздражать, когда она отнимает львиную долю времени, не дает возможности уделять должное внимание семье и личным интересам. Попросите руководителя пересмотреть ваш график. Не исключено, что вам предложат перейти на гибридный формат или сделают часы работы более гибкими. Вспомните, какие преимущества дает персоналу ваша компания. Как часто вы ими пользуетесь? Как правило, многие сотрудники игнорируют корпоративные бонусы, и зря — это веская причина снова полюбить свою работу. Если организация компенсирует льготный проезд, прямо сейчас можно заняться приятным делом — спланировать отпуск и отметить, сколько вы сможете сэкономить на отдыхе за счет предприятия", — напоминает эксперт.

Плюсы и минусы

Психолог Альберт Казарян для понимания степени удовлетворённости своей работой советует выписать на лист бумаги то, что вас особенно радует в трудовой жизни (хорошая зарплата, приятный коллектив — всё, что угодно, вплоть до мелочей), а затем — то, что снижает мотивацию к работе.

"Может быть, в ваши обязанности входит что-то, что вас расстраивает: например, на руководящей должности вы иногда делаете «стажерскую» работу? Или вы испытываете дискомфорт из-за плохо организованного рабочего места, – за вашей спиной постоянно ходят сотрудники? Поговорите об этом со своим руководителем или HR-директором. После снятия демотивирующего фактора ощущение любви к работе вырастает автоматически. Стройте неформальные связи с другими сотрудниками. Сходите пообедать вместе с кем-то из коллег. Поговорите о чем-то, интересном для вас, и не связанном с трудовыми обязанностями. Товарищеские связи в коллективе делают любую работу более радостной и приятной", — рекомендует психолог.

Лайфхаки

А вот несколько советов по возвращению мотивации от психотерапевта Евгения Габерта:

Можно попытаться:

вспомнить, чем именно эта занятость прельщала, что нравилось, какие были планы на будущее; уговорить себя не компромисс: выполнять задания за «награду», к примеру, разложить документы, доделать отчет и выпить кофе; посоревноваться с коллегой: кто быстрее, кто лучше (ему можно не говорить); разговаривать с новыми людьми, отвлекаться, но без фанатизма; придумывать различные развлечения после работы, например, раз в неделю, чтобы скрасить рутину. Возможно, кто-то будет ждать именно этого отдыха и появится энтузиазм в коллективе; если душно на своем месте, то пора уже подниматься вверх по карьерной лестнице. Возможно, это станет стимулом к продвижению, ведь нужно будет приложить усилия: пройти переквалификацию, окончить дополнительные курсы. Это положительно повлияет на общее самочувствие, т.к. смена обстановки, новые знакомства помогут отвлечься и немного прийти в себя; если совершенно сменилось мировоззрение и настоящая работа с ним никак не вяжется, не стоит принуждать себя. Следует уволиться и найти новое место работы.

Несколько способов вновь влюбиться в свою работу предлагает и бизнес-психолог, клинический психолог Станислав Самбурский:

Не забывайте про перерывы. Если появляется чувство усталости, то обязательно нужно дать себе немного отдохнуть, иначе совершенных ошибок на работе не избежать.

Научитесь правильно отдыхать. Даже самой любимой работе не нужно посвящать 100% вашего времени. Если впереди отпуск либо выходные, то постарайтесь не думать о работе и проведите время с пользой для себя.

Не забывайте, ради чего вы работаете. Отыщите внутреннюю мотивацию. Перечислите все причины, по которым вы работаете именно на этой работе.

Поощряйте себя. За любое достижение на работе не забывайте себя поощрять. Это может быть вкусное пирожное или платье, о котором вы так долго мечтали.

Следите за сном. Полноценный сон способствует продуктивной работе и позволяет сохранить бодрость до конца рабочего дня.

Обустройте рабочее место. Принесите из дома то, что поможет чувствовать себя комфортно на рабочем месте. Это может быть семейная фотография, какие-то небольшие фигурки или аксессуары.

Верьте в то, чем занимаетесь. Подумайте о том, почему работа, которую вы выполняете важна и не забывайте, какой вклад вы вносите в развитие целой компании.