5 ситуаций, когда нельзя брать деньги в долг

Вы можете притянуть в свою жизнь серьезные проблемы.
Моменты, когда приходится брать деньги в долг, как правило, не радуют. Еще хуже, если приходится просить одолжить у людей, которые сами никогда не просили в долг у вас. При этом психологи предупреждают, что существуют ситуации, когда просьба одолжить денег будет худшим решением.
Чаще всего в долг просят люди, которые перебиваются случайными заработками. У них постоянно возникают проблемы с выплатами, и если вы узнали в описании себя, подумайте дважды, прежде чем набирать номер друга или знакомого. Иногда кажется, что вот-вот и деньги точно придут, правда, не сейчас, но уже в ближайшем будущем, из-за чего возникает иллюзия того, что можно смело занимать неограниченные суммы. Не стоит этого делать до того момента, пока вы не будете уверены, что в определенное число месяца деньги поступят вам на карту, и вы сможете вернуть деньги в назначенный день.
Наверное, самый неудачный момент, когда можно попросить в долг, — вы с человеком отдалились друг от друга. Конечно, всегда есть вероятность, что вам дадут в долг по старой дружбе, тем не менее такие деньги уже заряжены негативной энергией, и если вы планировали потратить их на что-то важное, но не срочное, для себя, есть вероятность провала. Специалисты по фэн-шуй уверены, что деньги невероятно хорошо впитывают как положительную, так и отрицательную энергию.
Мы уверены, что вы не тот человек, который отслеживает зарплаты своих друзей и знакомых, чтобы в удобный момент попросить в долг. И все же, если вы знаете, что у человека только появились деньги, особенно большие, не спешите обрывать его телефон. Деньги должны «настояться», подождите хотя бы пару дней, после чего может смело звонить другу с деликатной просьбой. Только в этом случае их трата принесет удачу.
Несомненно, встречают по одежке, но многие воспринимают это утверждение слишком буквально, пытаясь получить то, что на самом деле не могут себе позволить. Например, вы купили симпатичное пальто, а телефон последней модели вам уже не хватает. Рука сама тянется к телефону, и вот уже через пару дней новый гаджет у вас в кармане. Отрицательный момент в том, что такой образ жизни быстро становится привычным, и вы уже не можете отказаться от долгов, так как другим способом получить деньги на желаемую вещь вы не можете. Не дайте затянуть себя в это долговое «болото».
Из любой ситуации всегда есть выход — это факт. Иногда мы просто не ищем способы решить проблемы по-другому, вместо этого снова и снова пытаемся найти человека, который «выручит» с деньгами. Прежде чем подсчитывать, сколько вы будете просить в этот раз, подумайте, так ли необходима вам очередная покупка? Возможно, есть смысл подкопить.