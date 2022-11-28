5 ситуаций, когда нельзя брать деньги в долг

Вы можете притянуть в свою жизнь серьезные проблемы.

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Моменты, когда приходится брать деньги в долг, как правило, не радуют. Еще хуже, если приходится просить одолжить у людей, которые сами никогда не просили в долг у вас. При этом психологи предупреждают, что существуют ситуации, когда просьба одолжить денег будет худшим решением.

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У вас непостоянный заработок

Чаще всего в долг просят люди, которые перебиваются случайными заработками. У них постоянно возникают проблемы с выплатами, и если вы узнали в описании себя, подумайте дважды, прежде чем набирать номер друга или знакомого. Иногда кажется, что вот-вот и деньги точно придут, правда, не сейчас, но уже в ближайшем будущем, из-за чего возникает иллюзия того, что можно смело занимать неограниченные суммы. Не стоит этого делать до того момента, пока вы не будете уверены, что в определенное число месяца деньги поступят вам на карту, и вы сможете вернуть деньги в назначенный день.

Вы в ссоре с человеком, у которого планируете брать в долг

Наверное, самый неудачный момент, когда можно попросить в долг, — вы с человеком отдалились друг от друга. Конечно, всегда есть вероятность, что вам дадут в долг по старой дружбе, тем не менее такие деньги уже заряжены негативной энергией, и если вы планировали потратить их на что-то важное, но не срочное, для себя, есть вероятность провала. Специалисты по фэн-шуй уверены, что деньги невероятно хорошо впитывают как положительную, так и отрицательную энергию.

Вы знаете, что человек только получил эти деньги

Мы уверены, что вы не тот человек, который отслеживает зарплаты своих друзей и знакомых, чтобы в удобный момент попросить в долг. И все же, если вы знаете, что у человека только появились деньги, особенно большие, не спешите обрывать его телефон. Деньги должны «настояться», подождите хотя бы пару дней, после чего может смело звонить другу с деликатной просьбой. Только в этом случае их трата принесет удачу.

Вы пытаетесь пустить пыль в глаза

Несомненно, встречают по одежке, но многие воспринимают это утверждение слишком буквально, пытаясь получить то, что на самом деле не могут себе позволить. Например, вы купили симпатичное пальто, а телефон последней модели вам уже не хватает. Рука сама тянется к телефону, и вот уже через пару дней новый гаджет у вас в кармане. Отрицательный момент в том, что такой образ жизни быстро становится привычным, и вы уже не можете отказаться от долгов, так как другим способом получить деньги на желаемую вещь вы не можете. Не дайте затянуть себя в это долговое «болото».

Вы не умеете искать альтернативные варианты