Как не зависеть от чужого мнения

И вот вы выросли. Чужие желания стали главнее своих. Любой смех или разговор за вашей спиной вы воспринимаете на свой счет. Вам невыносимо находиться одному, постоянно нужна похвала и одобрение других людей на любое действие. А для выбора нового шага в вашей жизни вы по-прежнему прибегаете к опросу окружающих, чтобы понять — как вам лучше сделать, куда сходить, чем заняться. В идеале иметь общий чат с диаграммой ответов согласно голосования, чтобы добавить в него 100 человек и иметь максимально популярный и ориентироваться на него. И да, это всё было бы удобно и замечательно, если бы не истинная причина данного поведения: крайне низкая самооценка. Как перестать зависеть от чужого мнения и повысить свою самооценку? Разбираемся с психологом Ириной Грековой .

Мысль «что подумают люди» — не позволяет жить своей жизнью и делать так, как комфортно именно вам. И где среди всех чужих ответов вы и ваши желания? И речь не о сложных узкоспециализированных вопросах, речь о том, что съесть на завтрак, какого цвета купить брюки и можно ли их вообще покупать… В мире более 8 миллиардов человек. Вам действительно нужно мнение всех? При этом вы прекрасно знаете, что абсолютно всем понравиться невозможно и вы точно понимаете, что у всех этих 8 миллиардов людей не может быть абсолютно одинакового мнения на любую тему. Поэтому начните слушать самого себя и начните нравиться самому себе. Когда вы будете принимать себя таким, какой вы есть, хвалить и поддерживать, когда вы перестанете обесценивать себя и своё мнение, тогда вам не будет так важно чужое.