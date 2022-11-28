Как не зависеть от чужого мнения

Зачастую зависимость от чужого мнения является результатом авторитарного воспитания. Когда подавлялось любое инакомыслие. И когда зафиксировалось, что мнение другого человека важнее, чем свое.
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И вот вы выросли. Чужие желания стали главнее своих. Любой смех или разговор за вашей спиной вы воспринимаете на свой счет. Вам невыносимо находиться одному, постоянно нужна похвала и одобрение других людей на любое действие. А для выбора нового шага в вашей жизни вы по-прежнему прибегаете к опросу окружающих, чтобы понять — как вам лучше сделать, куда сходить, чем заняться. В идеале иметь общий чат с диаграммой ответов согласно голосования, чтобы добавить в него 100 человек и иметь максимально популярный и ориентироваться на него. И да, это всё было бы удобно и замечательно, если бы не истинная причина данного поведения: крайне низкая самооценка. Как перестать зависеть от чужого мнения и повысить свою самооценку? Разбираемся с психологом Ириной Грековой.
Мысль «что подумают люди» — не позволяет жить своей жизнью и делать так, как комфортно именно вам. И где среди всех чужих ответов вы и ваши желания? И речь не о сложных узкоспециализированных вопросах, речь о том, что съесть на завтрак, какого цвета купить брюки и можно ли их вообще покупать… В мире более 8 миллиардов человек. Вам действительно нужно мнение всех? При этом вы прекрасно знаете, что абсолютно всем понравиться невозможно и вы точно понимаете, что у всех этих 8 миллиардов людей не может быть абсолютно одинакового мнения на любую тему. Поэтому начните слушать самого себя и начните нравиться самому себе. Когда вы будете принимать себя таким, какой вы есть, хвалить и поддерживать, когда вы перестанете обесценивать себя и своё мнение, тогда вам не будет так важно чужое.
Если вы готовы к улучшению качества своей жизни, то сейчас самое время начать:
- В первую очередь, дистанционируйтесь от токсичных людей. От тех людей, рядом с которыми вы чувствуете себя максимально неуверенно, боитесь открыть рот и высказать свое мнение.
- Начните принимать самостоятельные решения. Выберите сами сегодня то, что будете есть, что будете надевать, во сколько вы планируете лечь спать, подумайте о том, как и где вы хотите провести свой отпуск.
- Заведите личный дневник и назовите его так, как хочется вам. Записывайте ежедневно в него хотя бы 5 комплиментов себе: «я молодец, потому что сам то-то и то-то». Записывайте хотя бы 30 дней, тем самым вы начнете вырабатывать привычку думать о себе хорошо. И, о чудо — даже хвалить себя. А ведь раньше вы этого никогда не делали. Когда вы привыкнете к комплиментам от самого себя, поймете, что вы действительно молодец, вы начнете относиться к себе лучше, чем ранее. А разве можно не прислушиваться к мнению такого хорошего человека, как вы? Тем более вы же сами себе рекомендуете.
- Проговорите внутри себя то, чего вам хочется, но при этом сложно сказать при людях. Например, вас спрашивают, что подарить на день рождения, а вы отвечаете: «Нууу не знаю, можно ничего». А на самом деле вы чего хотите? Если в голове «белый шум», то позадавайте себе вопросы — чего я хочу? И получите на них ответы. Например, я хочу одну розу и шоколад. Покрутите эту мысль в голове. «Одна роза и шоколад». «Одна роза и шоколад». «Одна роза и шоколад». Вполне возможно, что когда вы позволите себе желать и слушать себя, то ваше желание обрастет цветом, вкусом и прочими опциями. И вы уже захотите «одну красную розу и молочный шоколад с фундуком». Потом произнесите вслух «я хочу одну красную розу и молочный шоколад с фундуком». Потом посмотрите по сторонам. Внимательно посмотрите. Ваше желание, озвученное вслух не привело ни к каким катаклизмам. Мир не изменился. Ничего страшного не произошло. Зато вы услышали себя и позволили себе озвучить вслух то, чего хотите именно вы. И теперь на вопрос — так чего же вы хотите на день рождения, озвучьте вслух своё желание. И получите в реальности то, чего вы действительно хотите. Именно вы. Получив позитивное подкрепление, продолжайте дальше создавать мысль с вашим желанием в голове, потом озвучивать ее вслух.
- Первые шаги к принятию себя и своих желаний сделаны. Похвалите себя. Вы молодец.