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1 час назад

Психологи установили, что дурачиться на работе с коллегами полезно для здоровья

Газета.Ru

Дурачиться с коллегами на работе оказалось полезно для здоровья – такое времяпровождение снижает уровень стресса, установили психологи. Работа исследователей из Школы менеджмента Отто Бейсхайма и бизнес-школы Тринити опубликована в журнале Work & Stress.

Психологи: дурачиться на работе с коллегами полезно для здоровья
Фото: Газета.руГазета.ру

К дурачеству ученые отнесли просмотр короткого смешного видео или шутливую беседу. Считается, что такие занятия отвлекают сотрудников от работы, однако, как оказалось, это помогает быть более творческим и вовлеченным в работу.

«Здесь в игру вступает позитив. Положительные эмоции позволяют сотрудникам более эффективно управлять своими ресурсами. Это позволяет сохранить хороший темп работы до конца рабочего дня», – объяснили ученые.

В исследовании приняли участие 85 добровольцев из числа офисных работников. За ними наблюдали в течение 12 будних дней. Каждый день ученые присылали им смешное видео или картинку, а затем измеряли уровень стресса участников и их эффективность на работе.

Психология,
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