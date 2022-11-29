Психологи: дурачиться на работе с коллегами полезно для здоровья

Дурачиться с коллегами на работе оказалось полезно для здоровья – такое времяпровождение снижает уровень стресса, установили психологи. Работа исследователей из Школы менеджмента Отто Бейсхайма и бизнес-школы Тринити опубликована в журнале Work & Stress.

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К дурачеству ученые отнесли просмотр короткого смешного видео или шутливую беседу. Считается, что такие занятия отвлекают сотрудников от работы, однако, как оказалось, это помогает быть более творческим и вовлеченным в работу.

«Здесь в игру вступает позитив. Положительные эмоции позволяют сотрудникам более эффективно управлять своими ресурсами. Это позволяет сохранить хороший темп работы до конца рабочего дня», – объяснили ученые.