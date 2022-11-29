5 мифов о медитации

Согласитесь, у вас тоже были или есть такие мыслишки?
Да, у медитации может быть религиозный и духовный смысл, но только если вы сами того захотите. Если вы практикуете с целью успокоить ум, выйти из депрессии, улучшить продуктивность - это будет лишь тренировка мозга, польза которой уже, кстати, давно доказана.
Как раз наоборот. Люди убегают от проблем тогда, когда делают всё, чтобы не остаться наедине со своими мыслями. Придумывают себе множество дел, проводят время в сомнительной компании, постоянно слушают музыку через наушники - потому что остаться в тишине страшно дискомфортно, сразу обуревают темные стороны. Но чем больше практикуешь медитации, тем проще начинаешь смотреть на проблемы. Из позиции наблюдателя они уже становятся просто задачами.
Действительно, есть такой вид медитации, когда для сосредоточения повторяют одни и те же слова, например, «Ом». Но это очень индивидуальный способ, и у кого-то такие мантры могут вызывать неприятие и вносить во внутренний диалог противоречие. Но есть много и других прекрасных техник медитации.
Большие внутренние перемены замечаются уже в начале занятий. Они таковы, что их не пощупаешь и не увидишь в зеркале, но, тем не менее, изменения внутри всегда приводят к изменениям и снаружи. Обычно девочки в клубе PROбаланс уже после первых медитаций замечают ясность ума, спокойствие и иммунитет к стрессу. Это первые «бонусы», а за ними идут и более значительные трансформации…
Если у вас есть время дышать, то и на медитацию оно найдется. Было бы желание и понимание, зачем это нужно.
А вообще, проверьте в настройках экранное время вашего телефона - скорее всего вы будете удивлены. Обычно люди даже не осознают, что «залипания» в сетях могут выйти на много часов в день. И вы все ещё будете утверждать, что не можете найти 10 минут утром?