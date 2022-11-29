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2 часа назад

5 мифов о медитации

Inoprosport

Миф 1: Медитация - это секта, религия или шизотерика

5 мифов о медитации
Фото: InoprosportInoprosport

Согласитесь, у вас тоже были или есть такие мыслишки?

Да, у медитации может быть религиозный и духовный смысл, но только если вы сами того захотите. Если вы практикуете с целью успокоить ум, выйти из депрессии, улучшить продуктивность - это будет лишь тренировка мозга, польза которой уже, кстати, давно доказана.

Миф 2: Это способ убежать от решения проблем

Как раз наоборот. Люди убегают от проблем тогда, когда делают всё, чтобы не остаться наедине со своими мыслями. Придумывают себе множество дел, проводят время в сомнительной компании, постоянно слушают музыку через наушники - потому что остаться в тишине страшно дискомфортно, сразу обуревают темные стороны. Но чем больше практикуешь медитации, тем проще начинаешь смотреть на проблемы. Из позиции наблюдателя они уже становятся просто задачами.

Миф 3: Во время медитации нужно повторять мантры

Действительно, есть такой вид медитации, когда для сосредоточения повторяют одни и те же слова, например, «Ом». Но это очень индивидуальный способ, и у кого-то такие мантры могут вызывать неприятие и вносить во внутренний диалог противоречие. Но есть много и других прекрасных техник медитации.

Миф 4: Для достижения результатов нужны годы

Большие внутренние перемены замечаются уже в начале занятий. Они таковы, что их не пощупаешь и не увидишь в зеркале, но, тем не менее, изменения внутри всегда приводят к изменениям и снаружи. Обычно девочки в клубе PROбаланс уже после первых медитаций замечают ясность ума, спокойствие и иммунитет к стрессу. Это первые «бонусы», а за ними идут и более значительные трансформации…

Миф 5: Нет времене на медитации

Если у вас есть время дышать, то и на медитацию оно найдется. Было бы желание и понимание, зачем это нужно.

А вообще, проверьте в настройках экранное время вашего телефона - скорее всего вы будете удивлены. Обычно люди даже не осознают, что «залипания» в сетях могут выйти на много часов в день. И вы все ещё будете утверждать, что не можете найти 10 минут утром?

Психология,
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