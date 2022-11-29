Что такое газлайтинг и как с ним бороться

Американский словарь Merriam-Webster выбрал «газлайтинг» словом года. «Вечерняя Москва» узнала у психотерапевта Евгения Фомина, что такое газлайтинг, как его распознать и побороть.

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Что такое газлайтинг

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Газлайтинг — это форма психологического воздействия, при которой производится манипуляция, чтобы заставить другого человека сомневаться в собственных воспоминаниях, объяснил эксперт.

— Газлайтер пытается подменить воспоминания человека и их восприятие. Он может убеждать в том, что этого не было, вам показалось или послышалось, — уточнил Фомин.

Как распознать

Фомин рассказал, что газлайтер пытается переложить проблему на чужие плечи и обвинить другого человека, доказать, что его оценка произошедшего была ложной.

Типичные фразы газлайтера:

«Я такого не говорил»; «Ты что-то путаешь»; «Я всего лишь пошутил»; «Ты чересчур чувствительный»; «Ты не так все понял».

Как бороться

Специалист отметил, что при общении с газлайтером важно прислушиваться к своим внутренним ощущениям, выстроить личные границы или полностью прекратить общение с токсичным собеседником. Кроме того, можно заручиться поддержкой близких людей или обратиться к психотерапевту.

Врач подчеркнул, что важно доверять своим чувствам. Если человек понимает, что у него остается негативный эмоциональный осадок после общения, то стоит задуматься.

— Раздражение, тревога и депрессия проявляются, когда человек чувствует, что его обманывают. Он может до конца и не понимать, что пошло не так, но чувствует это на эмоциональном уровне, — пояснил Фомин.

Психотерапевт также посоветовал привлечь к разговору и разбору ситуации беспристрастных свидетелей. Они подтвердят или опровергнут слова газлайтера:

— Можно заручиться поддержкой близких людей. Важно, чтобы они присутствовали при обсуждаемой ситуации и дали обратную связь. А также смогли подтвердить, что человек действительно что-то забыл или перепутал или к нему применяют газлайтинг.

Врач посоветовал заявить газлайтеру о своих личных границах и запретить себя обвинять:

— Нельзя позволять газлайтеру обвинять вас. Когда он начинает искажать факты или сомневаться в адекватности человека, нужно сообщить о неготовности принимать его информацию к сведению. Важно дать понять, что вы поняли его тактику, распознали манипуляции и хотите остановить эти действия по отношению к вам.

Специалист уверен: если газлайтер продолжает давить и обвинять, то нужно полностью оборвать с ним коммуникацию. Даже не обязательно напрямую объяснять оппоненту, почему вы не хотите дальше продолжать диалог.

Кроме того, Фомин рекомендует обращаться за помощью к психологу или психотерапевту, чтобы специалист помог выстроить тактику своего поведения с подобными людьми или с конкретным человеком, который применяет газлайтинг.

Чем абьюз отличается от газлайтинга

Психотерапевт рассказал, что абьюз проявляется в прямом насилии над человеком. А газлайтинг — это «более хитрый вариант абьюза»:

— Газлайтер доводит свою жертву более изощренными и скрытыми способами до нестабильного психоэмоционального состояния. Человек может долгое время не понимать, что над ним изощренно издеваются.