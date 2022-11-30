8 вопросов, которые помогут спланировать свое будущее

Одна из важных тем в работе с созависимостью и пограничным расстройством личности – постановка целей и планов. Частый аргумент, который я слышу на своих консультациях — «я не знаю, чего я хочу».

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Понятно, что планы строить комфортнее в ситуации, когда вы хорошо осознаёте свои чувства, желания и конфликты. Но тогда ваше состояние и не называлось бы созависимостью, ПРЛ или депрессией.

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В общем, нужно от чего-то оттолкнуться. Ниже привожу список из вопросов, которые стоит задать себе и получить на них честный ответ, удовлетворены ли вы в жизни тем или иным критерием.

1. Получили ли вы образование, соответствующее вашим амбициям и интеллекту?

Мозг – сложная, очень сложная система нейронов и их связей, количество вариантов комбинаций этих нейронов превышает количество элементарных частиц во Вселенной, настолько сложен ваш мозг! И этот мозг нуждается в соответствующей нагрузке.

Посмотрите на себя, на свою мышечную массу, вы прекрасно знаете, что если не уделять внимание тренировкам, то ваши мышцы дряхлеют, и тело перестаёт вас радовать. То же самое происходит и с мозгом, — без соответствующей нагрузки ваши способности утрачиваются.

Поэтому получить образование, соответствующее потенциалу, очень важно для комфортного самоощущения (как и регулярные нагрузки на тело).

2. Проводите ли вы свободное время, занимаясь чем-то интересным, осмысленным, продуктивным?

В нескольких прошлых статьях я подробно рассказывал о том, как появляется наша картина мира, если коротко, она появляется в нашем сознании из нашего бессознательного.

Всегда есть что-то, что мы отбрасываем в бессознательное.

Регулярное творчество позволяет не только получить восстановление сил, но и возможность взаимодействовать со своим бессознательным.

3. Есть ли у вас конкретные чётко сформулированные планы?

Человек лучше себя чувствует, когда движется к своей цели. Если цели нет, то поведение становится слишком ветреным, нет какой-то выраженной направленности.

Тогда усиливаются импульсивные реакции. Они могут выражаться в бесконтрольной трате денег, потреблении еды, алкоголя и беспорядочных сексуальных связях.

4. Как у вас и вашего окружения обстоят дела с финансами?

Здесь важно не только, есть ли у вас финансы, которые помогут вам жить и двигаться к своим целям. Важно иметь ещё навыки управления своими финансами, — можете ли вы сохранять и преумножать то, что имеете?

Когда эти навыки есть, понятно, что вы по жизни сможете легче двигаться к своим целям.

5. Есть ли у вас друзья, ведёте ли вы активную социальную жизнь?

Человек – социальное существо, отношения нам нужны, как и воздух с едой. Есть ряд исследований, которые надёжно показывают, что нарушение близких отношений способно у новорождённого ребёнка вызывать депрессию вплоть до тяжёлых последствий.

У взрослых людей также сохраняется потребность в близких отношениях, нам нужен свидетель нашей жизни, нам нужен другой человек как помощник в понимании своих чувств и мыслей.

6. Есть ли у вас постоянный партнёр, который вас устраивает?

Кроме темы любви, постоянный партнёр удобен тем, что он предсказуем, и с ним образовалась хорошая командная работа. И такая команда намного эффективнее простого не долгосрочного союза.

Командность – это о способности решать жизненные задачи, но, кроме этого, есть ещё потребность в том, чтобы кто-то проявлял сочувствие к нашим внутренним состояниям, нашей радости, грусти, тревоге и другим.

Если партнёр это делает много лет подряд, то мы чувствуем большую близость в отношениях с ним, так удовлетворяется наша потребность в привязанности, без которой счастье не построить. В психологии есть самый длительный лонгитюд, который идёт уже более 75 лет. Суть исследования в наблюдении по всем параметрам за жизнью сотен людей.

Результаты оказались ожидаемыми: главное условие счастья – наличие близких и тёплых отношений, и если вы хотите спрогнозировать, будете ли вы счастливы в старости, то смотрите не на количество холестерина или денег на счету, смотрите, создали ли вы близкие отношениях с постоянным партнёром.

Пожалуй, это главный пункт из этого списка. Если у вас нет реализации в этом вопросе, срочно записывайтесь на консультацию!

7. Поддерживаете ли вы близкие и благополучные отношения с семьёй?

Невозможно достичь внутренней зрелости, не зная своих корней. Нужна историческая преемственность, я не о слепом следовании авторитетам, а о крепком ощущении своих корней.

Если человек знает свою родовую историю, то это становится для него и поддержкой («они справились, и я справлюсь»), и это становится для него ещё и поддержкой принятия своей ответственности («они справлялись с задачами жизни, пора и мне справляться, а не откладывать проблемы в долгий ящик»).

Семья нужна не только как корни, семья нужна и как поддержка в настоящем, поддержка во всех смыслах. В общем, это ресурс.

8. Продвигаетесь ли вы по карьерной лестнице?

Есть ли у вас стабильная хорошо оплачиваемая работа, которая приносит удовольствие и открывает новые возможности?

Человек так устроен, что ему нужна какая-то деятельность. Без работы с психикой происходят опасные процессы.

В рамках своей терапевтической практики я много раз сталкивался с ситуациями, когда в семьях один партнёр не работал, чаще – женщина. Где-то такая ситуация организовывалась мужчиной как средство манипулирования женщиной (об этом поговорим в других статьях, дайте знать, если интересно).

А в каких-то семьях такая ситуация создавалась из самых лучших побуждений, и во всех случаях это заканчивалось плохо для женщины: расстройства идентичности, тревога, депрессия, контроль в отношениях, зависимость и ощущение бессмысленности.

Знайте, работа нужна и для денег, да, это важно, но работа нужна и для реализации своей личности, своего потенциала. Поэтому не отказывайтесь от работы и не торопитесь на пенсию.

Если на какие-то вопросы вы не можете ответить утвердительно, то лучше реализацию в этих направлениях и поставить как ближайшую цель. Не нужно дожидаться, когда вы будете знать, что вы хотите.

Вопросы из этого списка относятся к базовым. Если хотя бы на 3 вопросы вы отвечаете отрицательно, то есть высокий риск, что неудовлетворённость в этих сферах приводит к ухудшению вашего самочувствия и дестабилизирует психику.

В общем, план такой:

Ближайшая цель – организовать свою жизнь так, чтобы можно было утвердительно ответить на большинство из этих вопросов.

В этом движении используйте все подручные инструменты: психотерапия, чтение книг, получение полезной информации, общение с людьми, у которых получилось реализовать что-то из этого списка.

После реализации этих целей перед вами открываются двери в область психоанализа. Психоанализ поможет разобраться в том, как вы устроены. Что о себе вы знаете, а что не знаете. И это увлекательное путешествие по вашей жизни, о которой вы многое не знаете.

Есть мнение, что для психоанализа подходит 4% населения, — это те люди, которые имеют реализацию в этих сферах и могут позволить себе это удовольствие. Я искренне желаю всем вам дойти до психоанализа, поверьте, это очень здорово!