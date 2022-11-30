4 лайфхака, чтобы наладить отношения зятя и тещи

Как избежать конфликтов с матерью любимой жены.

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Отношения зятя и тещи редко бывают отличными, что уж говорить об идеальных. Тем не менее налаживать контакт все же приходится, ведь многие пары остаются жить вместе с родителями, когда без адекватного общения трудно выстроить комфортную жизнь. Мы посоветовались со специалистом и готовы подсказать, как избежать развития конфликта с мамой своей любимой женщины.

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Больше уважения

Какой бы не представлялась вам новая родственница, стоит в любой ситуации проявлять уважение, это особенно важно на начальных этапах, еще до того как вы создадите полноценную семью со своей женщиной. Будьте уважительны и вежливы, даже если вам трудно найти что-то положительное в этой женщине. Помните, что мать невероятно важна для вашей жены, а значит, вам просто придется искать с ней общий язык. Если вы не будете проявлять необходимое уважение, можете получить ответную реакцию в ответ, что точно не поможет привести ваши отношения в порядок.

Не отклоняйте все ее советы

Конечно, мужчинам бывает непросто согласиться с женщиной, особенно с той, с которой вы не можете найти общий язык. Однако упертость не сыграет вам на руку в данной ситуации. Теща прожила долгую жизнь и в некоторых вопросах может иметь больше опыта и авторитета, возможно, иногда вам стоит к ней прислушиваться и делать этот так, чтобы она заметила. Будьте уверены, она оценит вашу способность прислушиваться и не идти в открытый отказ по любому поводу.

Не забывайте про подарки

День рождения? Новый год? 8 Марта? Купите подарок не только жене и дочерям. Потратьте время на выбор подарка и для матери вашей жены. Самое главное — не дарите подарки через жену или других родственников. Если вы планируете выстроить нормальные отношения с тещей, ищите способы наладить личную коммуникацию. Любой женщине приятно внимания, и если вы действительно будете внимательны к своей родственнице, поводов для конфликтов у вас будет намного меньше.

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