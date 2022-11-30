Психолог рассказал о разных типах темперамента

Все мы разные, и наши отличия определяют то, как мы реагируем на события и насколько вовлечены в ту или иную ситуацию. О темпераменте, его разновидностях и особенностях рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Под темпераментом понимаются врожденные особенности нервной системы, которые влияют на внутреннюю и внешнюю динамику: скорость реакции, поведение, чувствительность.

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— Если очень просто, то этот феномен можно разделить на два основных вектора — активность и эмоциональность. По ним и происходит разделение на классические четыре типа: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик, — отметил психолог.

Сангвиник — активный и неэмоциональный

Человек такого склада живой и подвижный, показывает высокую продуктивность в делах (работа ли, домашние хлопоты или организация загородного отдыха), жизнерадостный и энергичный. Если что-то идет не так, как он запланировал, не беда — внимание переключается легко и быстро. Переживания могут быть сильными, но одновременно и неустойчивыми и быстро проходят. Сангвиники — типичные экстраверты. Они испытывают потребность в общении, предпочитают бывать в коллективе и шумных компаниях, легко делятся мнением с окружающими.

Холерик — активный и эмоциональный

Люди с такой нервной системой импульсивны и порывисты, порой вспыльчивы. Чувства проявляют ярко и сильно, возможна и резкая смена настроения. Холерики не боятся трудностей и сложных целей, но могут быть весьма нетерпеливы.

Меланхолик — неактивный и эмоциональный

Обладатели такого склада ранимы и впечатлительны, они фиксируются даже на самых незначительных неприятностях и даже на том, что показалось неприятностью. Яркий пример интроверта, для которого характерны погружение в собственный внутренний мир, мысли, чувства, концентрация на различных образах и идеях. меланхолики тяжело адаптируются в новом коллективе, трудно переключаются с одной работы на другую. Однако основательны в своих стараниях, умеют глубоко анализировать ситуацию и улавливать ее «оттенки».

Флегматик — неактивный и неэмоциональный

Эти люди спокойны и терпеливы, порой медлительны и неразговорчивы. Выработанные привычки и способы действия остаются надолго, ведь перестроиться при такой организации затруднительно. Они не теряют самообладания в стрессовых ситуациях. Хорошо справляются с монотонной работой и задачами, требующими усидчивости.

Как использовать свои особенности

Стоит сразу понять: не бывает плохих или хороших темпераментов. Все по-своему уникальны и вопрос в том, как их правильно использовать. Приведённая выше классификация скорее идеализированное представление — в реальности в каждом человеке смешиваются разные черты с преобладанием какого-то одного типа.

— Разумно учитывать собственные индивидуальные особенности при выборе профессии и любимого дела. К примеру, меланхолику непросто работать с большим количеством людей, постоянно вкладывая бездну энергии, зато скрупулезная исследовательская деятельность подойдёт как нельзя лучше. Для сангвиника же будет пыткой сидеть долго в офисе на одном месте и заниматься рутиной, — добавил специалист.

К собственной уникальности следует относиться бережно. Тип темперамента нельзя изменить, его можно лишь отчасти компенсировать или дополнить поведенческими навыками и привычками. Всегда хорошая тактика — узнавать о себе больше. Для этого разработано множество методик. Также нелишней, при необходимости, будет и консультация с психологом.

Значимый момент — наши переживания. У каждого человека они проявляются по-своему, и для внутреннего комфорта с ними нужно уметь работать. Меланхолику, к примеру, полезно принять свою чувствительность и научиться безопасно выражать накопившееся напряжение, чтобы оно не мешало нормально жить. Для флегматика нелишними будут усилия по выражению эмоций, лучшему их пониманию — это благоприятно скажется не только в плане самопознания, но и налаживания коммуникации с внешним миром.

Немаловажен и тот круг общения, с которым мы в контакте чаще всего. Если друзья не принимают наши особенности или того, насколько мы легки на подъем, то возможны конфликтные ситуации. Человека закрытого, любящего уединение, порой хотят переделать, вывести в шумную компанию, иногда создавая установку, будто с ним что-то не так. Это может сформировать чувство стыда и вины, бить по самооценке. Уважайте себя и с умом выбирайте, кого впускаете в жизнь.