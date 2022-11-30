Психолог рассказала, чем опасна рефлексия

«Ситуационная – это анализ происходящего в настоящее время. Например, новостная повестка заставляет многих тревожиться. Эти эмоции объективны, но при этом они снижают производительность труда. Ретроспективная – это выводы о происходящем, которые делают на основе анализа прошлого. Допустим, раньше был испанский грипп, а сейчас – коронавирус. Если человечество выжило тогда, значит, справится и сейчас. А вот перспективная рефлексия связана с загадыванием на будущее. Она настраивает на возможные предстоящие события, дает примерное представление об итогах действий и своих возможностях при разном раскладе дел», – объясняет Селезнева.