Психолог рассказала, чем опасна рефлексия

Оценивать свои поступки и принятые решения, думать об эмоциях и чувствах свойственно рефлексирующим людям. Внутренние рассуждения о жизни и событиях помогают анализировать и переосмысливать собственные ошибки. Однако рефлексия полезна не всегда, рассказала в интервью MIR24.TV психолог Елена Селезнева.
«Самая большая опасность – зацикленность, в психотерапии даже есть термин «беспрерывно рефлексировать». Человек перестает быть деятельным, начинает искать проблемы или болезни. Это состояние может привести его к неврозу. Например, если закололо в боку, то зацикленный начинает бояться за свою жизнь – проверяет почки, не найдя там проблем, бежит проверять печень и так до бесконечности. Тут уже нужна помощь психотерапевта», – говорит эксперт.
Рефлексия – это умение человека оценивать себя и свои нравственные качества в социуме, осознавать предназначение, осмыслять поступки и понимать истинные желания. Она позволяет давать реальную характеристику происходящему и принимать верные решения. По словам эксперта, есть три разновидности рефлексии: ситуационная, ретроспективная и перспективная.
«Ситуационная – это анализ происходящего в настоящее время. Например, новостная повестка заставляет многих тревожиться. Эти эмоции объективны, но при этом они снижают производительность труда. Ретроспективная – это выводы о происходящем, которые делают на основе анализа прошлого. Допустим, раньше был испанский грипп, а сейчас – коронавирус. Если человечество выжило тогда, значит, справится и сейчас. А вот перспективная рефлексия связана с загадыванием на будущее. Она настраивает на возможные предстоящие события, дает примерное представление об итогах действий и своих возможностях при разном раскладе дел», – объясняет Селезнева.
Помимо этого, существуют разные способы рефлексировать. Например, коммуникативная рефлексия характеризуется умением оценивать свое положение в социуме и понимать, какие изменения нужно предпринять, чтобы стать более значимым в обществе.
«Рефлексия, связанная с личностью, дает возможность проанализировать и скорректировать свое состояние. Например, после просмотра фильма оценить поступки героя и свое желание походить на него, а после ссоры с человеком подумать, что стало ее причиной. В свою очередь, социальная рефлексия позволяет оценивать себя глазами окружающих», – говорит психолог.
Чтобы рефлексия не вредила, необходимо спокойное эмоциональное состояние.
«Нестабильные чувства, будь то гнев или паника, могут привести к непоправимым ошибкам – человек может наговорить лишнего, обидеть близкого, потерять работу или даже пойти на кардинальную смену внешности, например – пластическую операцию», – отмечает Селезнева.
Если у вас низкий уровень рефлексии, не стоит отчаиваться. Как и любому навыку, ей можно научиться. Начать стоит с записи на бумагу чувств, мыслей, страхов, действий, желаний и возможностей, рекомендует психолог.
«Это поможет понять, как в конкретной ситуации предпочтительнее поступить. Когда такая работа войдет в привычку, то постепенно можно будет отказаться от записей и все вопросы прокручивать уже в голове. Позитивная рефлексия помогает человеку. С ее помощью он учится признавать свои ошибки и исправлять их, становится способным двигаться дальше и достигать желаемых вершин. Разрушительная же может просто испортить жизнь, зациклив на человеке, обиде, проблеме или ситуации», – заключила Селезнева.