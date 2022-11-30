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3 часа назад

Психолог назвала причины потери интереса к работе

Мослента

Причины потери интереса к работе назвала в беседе с «Мослентой» клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.

Психолог назвала причины потери интереса к работе
Фото: МослентаМослента

«Нежелание работать может сигнализировать о нескольких вещах. Это говорит либо о том, что у человека на работе появились проблемы, которые он боится решать, либо о профессиональном выгорании, либо об общем утомлении и истощении», — заявила она.

Бабушкина подчеркнула, что ситуацию нельзя пускать на самотек, в ней нужно детально разобраться. «Проблемы на работе нужно решать, какими бы "страшными" они ни казались. Не стоит избегать или оттягивать их решение. Если вы хотите сохранить место, нужно обеспечить себе максимально комфортные условия, в том числе с психологической точки зрения», — сказала она.

В случае выгорания нужно искать варианты уменьшения количества рабочих часов и задач либо вовсе менять место работы или даже вид деятельности, заявила собеседница «Мосленты».

«В любом случае, даже если в данный момент у вас все хорошо, важно соблюдать режим сна, работы и отдыха», — заключила психолог.

Психология,
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