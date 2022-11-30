Психолог назвала причины потери интереса к работе

«Нежелание работать может сигнализировать о нескольких вещах. Это говорит либо о том, что у человека на работе появились проблемы, которые он боится решать, либо о профессиональном выгорании, либо об общем утомлении и истощении», — заявила она.

Бабушкина подчеркнула, что ситуацию нельзя пускать на самотек, в ней нужно детально разобраться. «Проблемы на работе нужно решать, какими бы "страшными" они ни казались. Не стоит избегать или оттягивать их решение. Если вы хотите сохранить место, нужно обеспечить себе максимально комфортные условия, в том числе с психологической точки зрения», — сказала она.